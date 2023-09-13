В Украине разоблачили новые 'схемы', которыми пользовались уклонисты: среди задержанных - руководители военкомата и филиала университета

Служба безопасности Украины перекрыла еще пять каналов незаконного выезда за границу уклонистов. Среди задержанных начальник одного из военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ровно.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. За финансовое вознаграждение преступники "помогали" своим клиентам в выезде в страны Европы, используя поддельные документы или обходя пункты контроля.

Цена за такие "услуги" колебалась от 800 до 8 тысяч долларов и зависела от безотлагательности выезда и наличия посредников.

Однако благодаря оперативным действиям СБУ удалось помешать незаконному выезду за границу более сотни человек, пытавшихся избежать военного призыва.

Так, в Ровно сотрудники военной контрразведки СБУ задержали директора областного филиала одного частного университета.

В дальнейшем она обещала мужчинам отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран Европейского Союза.

В Харьковской области был задержан начальник районного военкомата, который продавал фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе потенциальным призывникам.

Чиновник привлек к этой "схеме" подельников из местной военно-врачебной комиссии, которые предоставляли клиентам фиктивные "серьезные диагнозы". Полученные поддельные документы уклонисты планировали использовать, чтобы уехать за границу.

В Закарпатье СБУ перекрыли еще два нелегальных канала миграции за пределы Украины. В первом случае, в Тячевском районе, злоумышленник организовывал "переправу" уклонистов через реку, пролегающую вдоль границы.

Во втором случае жительница Береговского района переводила своих клиентов для пересечения границы через лесные тропы.

В Ивано-Франковской области были разоблачены три человека, которые организовывали нелегальный выезд уклонистов за границу через труднодоступные горные территории.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией их имущества.

Напомним, что в Одесской области Служба безопасности Украины задержала чиновников, которые помогали уклонистам выезжать за границу. Злоумышленники наладили схему продаж "удостоверения моряка", что и позволяло нелегальный выезд.

Также сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области главу военной медкомиссии, которая "списала" полсотни уклонистов за более 10 млн грн взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тысяч долларов США.

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