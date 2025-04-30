СБУ заочно сообщила о подозрении оккупантам, приказавшим обезглавить украинского пленного

Сотрудники Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении военнослужащим РФ, приказавшим обезглавить пленного бойца ВСУ. Речь идет о двух оккупантах, причастных к совершению массовых убийств украинских военнопленных в Донецкой области.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 30 апреля. Там отметили, что инцидент произошел в июне 2024 года, во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района.

Установлено, что ответственными за содеянное являются:

– заместитель командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ Шота Карапетян (позывной "Юстас");

– командир штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка этого же военного формирования страны-агрессора Дмитрий Чихабах (позывной "Сбер").

Следствие установило, что 17 июня 2024 года оккупанты отдали приказ своим подчиненным расстрелять украинского бойца, после чего обезглавить его и разместить голову на капоте поврежденной бронемашины. Кроме того, оба фигуранта приказали своим подчиненным не брать в плен украинских военных, а жестоко расправляться с ними.

На основании материалов военной контрразведки и следствия СБУ Чихабаху и Карапетяну заочно объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время принимаются меры по розыску и привлечению к ответственности обоих военных преступников.

Напомним, в марте стало известно, что военные российской армии в который раз казнили попавших в плен безоружных украинских военнослужащих. Военное преступление оккупанты совершили на территории Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец указал на сознательную политику России относительно казни украинских военнопленных. Он призвал давить на страну-агрессора для прекращения подобных военных преступлений. Ведь действия РФ нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

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