Счет идет на тысячи: в Генштабе рассказали, сколько 'Шахедов' оккупанты запустили по Украине в октябре

В октябре этого года страна-агрессор РФ применила для атак по Украине 2023 ударных беспилотника. Среди них дроны-камикадзе Shahed и БПЛА неустановленного типа.

Видео дня

В целом же с начала 2024 года российские военные преступники запустили по нашей стране 6987 ударных дронов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Там подчеркнули, что в большинстве случаев вражеские БПЛА целились по гражданской и критической инфраструктуре украинских населенных пунктов.

С 2023 дронов в октябре 1185 защитники неба сбили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Еще 738 БПЛА были локационно потеряны. Кроме того, 29 вражеских беспилотников вышли из воздушного пространства, подконтрольного нашему государству.

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", – подчеркнули в Генштабе.

Там добавили, что зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны продолжают круглые сутки защищать украинское небо.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала запускать по Украине "Шахеды" с термобарическими боеголовками. Это подтвердили в Киевском научно-исследовательском институте судебно-медицинских экспертиз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!