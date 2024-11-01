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Счет идет на тысячи: в Генштабе рассказали, сколько "Шахедов" оккупанты запустили по Украине в октябре

Марина Лисничук
War
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Счет идет на тысячи: в Генштабе рассказали, сколько 'Шахедов' оккупанты запустили по Украине в октябре

В октябре этого года страна-агрессор РФ применила для атак по Украине 2023 ударных беспилотника. Среди них дроны-камикадзе Shahed и БПЛА неустановленного типа.

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В целом же с начала 2024 года российские военные преступники запустили по нашей стране 6987 ударных дронов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Там подчеркнули, что в большинстве случаев вражеские БПЛА целились по гражданской и критической инфраструктуре украинских населенных пунктов.

С 2023 дронов в октябре 1185 защитники неба сбили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Еще 738 БПЛА были локационно потеряны. Кроме того, 29 вражеских беспилотников вышли из воздушного пространства, подконтрольного нашему государству.

Счет идет на тысячи: в Генштабе рассказали, сколько "Шахедов" оккупанты запустили по Украине в октябре

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", – подчеркнули в Генштабе.

Там добавили, что зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны продолжают круглые сутки защищать украинское небо.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала запускать по Украине "Шахеды" с термобарическими боеголовками. Это подтвердили в Киевском научно-исследовательском институте судебно-медицинских экспертиз.

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