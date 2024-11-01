Оккупанты начали использовать 'Шахеды' с термобарическими боеголовками: что это значит

Российские войска начали запускать по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед" с термобарическими боеголовками. Это подтвердили в Киевском НИИ судебно-медицинских экспертиз.

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В частности, фрагменты модифицированных БПЛА были обнаружены после атак, совершенных врагом 26-29 октября. Об этом идет речь в аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

"Российские войска начали использовать беспилотники Shahed-136 с термобарическими боеголовками. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз 29 октября сообщил, что обломки беспилотников Shahed-136, которые российские войска использовали в серии ударов с 26 по 29 октября, подтвердили, что российские войска модифицировали беспилотники, чтобы включить термобарические боеголовки", – отметили аналитики.

Модернизировать иранские дроны-камикадзе россияне начали сразу после того, как получили лицензию и наладили серийное производство на территории РФ. С этого времени российские специалисты активно их видоизменяли и экспериментировали с полезной нагрузкой в виде боевых частей.

И то, что дроны-камикадзе ныне оснащены термобарической боевой частью, делает их более опасными. Ведь термобарические боеприпасы создают аэрозольное облако из взрывчатого вещества, поэтому взрыв во время детонации очень объемен.

Как отметил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в интервью "Общественному радио", при взрыве термобарического боеприпаса создается очень высокое избыточное давление и высокая температура горения самой взрывной смеси. Поэтому применение таких боеприпасов эффективно против целей на открытой территории и чрезвычайно опасно в замкнутых пространствах типа ангаров. Термобарическая боевая часть приводит к пожарам в местах попадания.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала ученого из Харькова, который помогал России усовершенствовать "Шахеды". 72-летний ученый разрабатывал чертежи для модернизации двигателей и катапультных установок дронов по заказу российских военных.

Ученый дистанционно передавал свои технологические разработки знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, производящему агрегаты для беспилотников. Указанное предприятие сотрудничает с российской компанией, производящей ударные дроны, известные как "Герань-2".

К работе на оккупантов харьковчанин привлек своего бывшего студента, бежавшего на территорию РФ в начале полномасштабной войны и устроившегося на работу в Московский технологический университет, где он работает над разработкой БПЛА для российской армии.

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