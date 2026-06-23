На окраинах Харькова начали появляться сетки против дронов: какие районы защитят в первую очередь

В Харьковской области приступили к установке антидроновых сетей для защиты города от российских атак. Первые такие конструкции появляются на окраинах Харькова, а в случае необходимости их сеть могут расширить и на другие районы областного центра.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он также отметил, что параллельно с физической защитой города продолжается укрепление систем РЭБ.

Харьков и область снова под обстрелами

Синегубов рассказал, что в последнее время российские оккупанты продолжают наносить удары по Харькову и населенным пунктам области.

В частности, враг атаковал гражданское предприятие в Харьковском районе. Как отметил глава ОВА, этот объект уже не впервые становится мишенью российских ударов, хотя не имеет никакого отношения к оборонной промышленности или военной сфере.

Кроме того, недавно оккупанты нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами по одному из критически важных энергетических объектов региона.

Несмотря на постоянные атаки, в области продолжают реализовывать меры по защите инфраструктуры в преддверии нового отопительного сезона.

Главные истории дня

"К началу отопительного сезона мы должны максимально защитить энергетическую инфраструктуру", — подчеркнул Синегубов.

Антидроновые сетки устанавливают на подступах к городу

Одним из новых элементов "пассивной" защиты Харькова стали специальные антидроновые сетки.

По словам главы области, их начали устанавливать на окраинах города для противодействия беспилотникам, которые Россия активно использует для атак на гражданские и инфраструктурные объекты.

"Круглосуточно работаем над усилением обороны. В частности, устанавливаем антидроновые сетки на окраинах Харькова, в том числе на окружной дороге — это уже наша реальность. При необходимости будем рассматривать возможность расширения таких мер и на другие части города", – сообщил Синегубов.

РЭБ уже дает результат

Параллельно с физической защитой города продолжается укрепление систем радиоэлектронной борьбы. По словам Синегубова, соответствующая работа ведется совместно с Министерством обороны Украины и международными партнерами.

Глава области отметил, что использование систем РЭБ уже демонстрирует конкретные результаты.

"До Харькова долетает лишь часть средств поражения по сравнению с тем количеством, которое удается подавить или уничтожить благодаря работе РЭБ", – подчеркнул он.

По словам главы ОГА, российские войска продолжают оказывать давление на различных направлениях фронта в Харьковской области и пытаются продвинуться вглубь региона.

Впрочем, пока, как отметил Синегубов, таких успехов у противника нет.

Украинские военные и силы безопасности продолжают укреплять оборонительные рубежи и реагировать на все потенциальные угрозы.

Зону эвакуации могут расширить

В связи с обстановкой в сфере безопасности власти области также рассматривают возможность дальнейшего расширения эвакуационных мер.

По словам Синегубова, в ближайшее время Совет обороны Харьковской области может принять решение об объявлении эвакуации из поселка Шевченково на Купянском направлении.

"Конечно, сначала будем вывозить детей, затем — взрослое гражданское население. Поэтому люди должны готовиться к эвакуации. Повторюсь еще раз – безопасность людей должна быть на первом месте. Поэтому продолжаем расширять зону эвакуации", – подчеркнул он.

Продолжается масштабное разминирование территорий

Отдельно глава области сообщил о продолжении работ по разминированию деоккупированных и прифронтовых территорий.

Для координации этой деятельности в регионе работает Центр координации противоминной деятельности, который объединяет профильные службы и ресурсы.

Синегубов поблагодарил подразделения Министерства внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции, которые участвуют в очистке территорий от взрывоопасных предметов.

В то же время он призвал жителей быть особенно внимательными и не приближаться к подозрительным предметам, а в случае их обнаружения немедленно сообщать правоохранителям или спасателям.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Харькове российские дроны начали атаковать гражданские автомобили. Один из них вечером 19 июня поразил гражданский автомобиль в Киевском районе города. В результате вражеской атаки водительница автомобиля получила ранения, а пассажир погиб на месте.

Ночью 20 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову с помощью КАБ. В городе раздались взрывы, под вражеским огнем оказался Холодногорский район города. В результате удара люди оказались под завалами: известно о погибшем и раненых.

19 июня российские войска также наносили удары КАБами по Харькову, атакуя тот же Холодногорский район. Повреждения получили десятки жилых домов. Пострадали как минимум девять человек, среди них есть дети, на месте одного из ударов спасатели обнаружили фрагменты тела человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!