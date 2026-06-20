В Харькове дроны начали атаковать гражданские автомобили: в сети показали, куда «долетел» вражеский БПЛА

Российские FPV-дроны начали долетать до Харькова. Вечером 19 июня один из них (вероятно, на оптоволокне) поразил гражданский автомобиль в Киевском районе города.

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Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. В результате удара водительница автомобиля получила ранения, а пассажир погиб на месте.

"В Киевском районе вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. По предварительной информации, пострадала водительница машины. Остальные детали уточняем", – заявил он.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов также отметил, что погибшему было 48 лет, а женщине-водителю, получившей ранения в результате удара дрона по автомобилю, – 38.

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Оба представителя городских властей не назвали тип беспилотника, однако, по данным источников "Суспильне Харьков" в правоохранительных органах, в автомобиль мог попасть оптоволоконный FPV-дрон.

Информацию о дроне подтвердили в Харьковской облпрокуратуре. Судя по местным Telegram-каналам, FPV мог долететь до поселка Пятихатки в центре Харькова, недалеко от "Фельдман-экопарка". Судя по картам, рядом с ним также находится поселок Жуковского, который уже входит в Киевский район города.

Напомним, в ночь на субботу, 20 июня, ВКС РФ нанесли авиаудар по Харькову управляемыми авиабомбами. В городе раздались взрывы, есть попадания по Холодногорскому району города, в результате атаки один человек погиб, девять получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 18 июня, Россия нанесла удары по Днепру. Один человек погиб, ещё 11 горожан получили ранения.

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