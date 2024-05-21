Счет шел на минуты: в ГПСУ показали кадры эвакуации тяжелораненого пограничника на Волчанском направлении. Видео

В Государственной пограничной службе Украины показали кадры по эвакуации раненого воина. Ранение конечностей и головы пограничник получил в результате удара российского FPV-дрона.

Счет времени шел на минуты, однако медикам-пограничникам удалось всего за 15 минут доставить раненого из передовой в Волчанске в стабилизационный пункт, спас ему жизнь. Хронологию эвакуации показали в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале ГПСУ.

"Волчанск. Эвакуация тяжелораненого. Счет идет на минуты… Побратима, раненого на Волчанском направлении, ударом вражеского FPV-дрона, медики-пограничники оперативно вывезли с поля боя на бронированном медэваке, канадском Roshel. С поврежденными конечностями и посеченной осколками головой его успели доставить в стабилизационный пункт только через 15 минут, по дороге оказав необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

В нескольких минутах видео пограничники зафиксировали всю хронологию эвакуации.

Напомним, ранее в ГПСУ оценили угрозу наступления войск РФ на Сумщину. Такое развитие событий, учитывая желание РФ максимально растянуть украинские силы вдоль линии фронта, исключать нельзя. Силы обороны готовятся, в частности, к такому развитию событий.

Также в ГПСУ показали эксклюзивное видео из Волчанска.