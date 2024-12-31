Считали пропавшим без вести: на войне погиб Герой из Львовщины Николай Костырко. Фото

Украина продолжает терять на войне своих Героев. На этот раз печальная весть пришла на Львовщину. Во время защиты Родины от рук врага погиб житель Дрогобыча Николай Костырко.

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Об этом сообщил Дрогобычский городской совет. Военный с февраля 2024 года считался пропавшим без вести. Впрочем, надежды на то, что он жив не сбылись. Уже завтра, 31 декабря, тело павшего защитника привезут в родной город.

Николай был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины 29 ноября 2023 года, прошел подготовку в Василькове Киевской области. Впоследствии выполнял боевые задания в составе 95 бригады на передовых позициях фронта.

"С 3 февраля воин считался пропавшим без вести. Впоследствии от собратьев удалось получить информацию о том, что Николай погиб во время выполнения боевого задания 2 февраля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что только теперь удалось вернуть тело и провести процедуру идентификации. Уже завтра, 31 декабря, гроб с телом воина привезут в родной город для захоронения. Из родных у павшего защитника остались мама, жена, двое сыновей, которые находятся за границей, родной брат и теща.

"Дрогобычский городской совет, его исполнительный комитет и депутатский корпус, городской голова Тарас Кучма и секретарь совета Орест Каракевич выражают искренние соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной гибели Героя – Николая Костырко. Скучаем вместе с Вами, поддерживаем в часы скорби", – говорится в сообщении.

Прибытие траурного конвоя с телом защитника состоится завтра, 31 декабря. Встреча на перекрестке Героев состоится в 11:30. С перекрестка гроб с телом воина повезут в церковь Успения Пресвятой Богородицы на ул. Владимира Великого, где проведут парастас и чин похорона.

Отмечается, что похоронят воина на кладбище по улице Филиппа Орлика в Дрогобыче.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье, защищая Украину, пал боец спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Алексей Пчелинский из Киевщины. Воин прошел боевой путь от добровольца ТрО до разведчика, от освобождения северных территорий Украины до адских боев под Бахмутом. Герой был удостоен многочисленных наград.

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