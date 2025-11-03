Считался пропавшим без вести: на фронте погиб защитник со Львовщины. Фото

Трускавецкая громада потеряла еще одного своего Героя. Стало известно о гибели Владимира Мартынца – военного, который более года считался пропавшим без вести.

Теперь его родные наконец смогут достойно попрощаться с ним. Об этом сообщила пресс-служба громады.

Владимир Мартынец родился 20 ноября 1970 года, проживал в Трускавце на улице Ивана Мазепы. В феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения, его призвал на службу Дрогобычский районный территориальный центр комплектования.

Во время службы мужчина проявил себя как ответственный, дисциплинированный и мужественный воин.

"За время прохождения военной службы зарекомендовал себя с наилучшей стороны, функциональные обязанности выполнял добросовестно и качественно, отличался высокой личной ответственностью за порученное дело", – говорится в извещении о смерти Героя.

Младший сержант, командир стрелкового отделения воинской части А4220 Владимир Мартынец погиб 6 мая 2024 года вблизи населенного пункта Макаровка Донецкой области. С тех пор он считался пропавшим без вести. Теперь его тело идентифицировано, и громада сможет почтить память воина.

У Владимира остались мама и сестра.

Церемония встречи катафалка с телом Героя состоится во вторник, 4 ноября, в 14:00 на Перекрестке Героев в Трускавце. После этого траурный кортеж направится в часовню церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Дрогобычской. Парастас начнется в тот же день в 19:00, а похороны – в среду, 5 ноября, в 12:00 в церкви Покрова.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в боях за Украину погиб 21-летний защитник с Прикарпатья. Владислав Торко служил в спецподразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Свой последний бой он принял 20 октября.

Также стало известно о гибели Героя из Кривого Рога. Денис Сергеев до войны работал ведущим инженером на "ArcelorMittal Кривой Рог". В рядах ВСУ служил в должности пулеметчика стрелкового батальона 17-й ОМБр. Жизнь защитника российские агрессоры оборвали 10 октября недалеко от населенного пункта Новый Путь на Курщине, которую начальник российского Генштаба Валерий Герасимов "полностью освободил" в докладе диктатору Владимиру Путину еще 26 апреля этого года.

