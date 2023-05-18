Сдавали врагу раненых воинов и корректировали удары по родным городам: в Украине задержали и наказали предателей
В то время как миллионы украинцев делают все для защиты родной страны и дают отпор захватчикам, есть, к сожалению, и предатели. Однако Служба безопасности эффективно пресекает их преступную деятельность. Наказание за госизмену суровое, но справедливое – вплоть до пожизненного заключения.
О наиболее резонансных задержаниях последнего времени читайте в материале OBOZREVATEL.
Шпионила по указке ФСБ
В Херсоне, который долгие месяцы был оккупирован российскими захватчиками, сотрудники Службы безопасности Украины задержали медсестру, которая передавала врагу личные данные наших воинов, которые проходили лечение, а также шпионила за местами базирования Сил обороны. Также женщина фиксировала последствия обстрелов и через мессенджер передавала "отчеты" ФСБ для корректировки повторных ударов.
Российская спецслужба обратила внимание на жительницу Херсона из-за ее публичной поддержки врага, которую она выражала в одной из антиукраинских групп в сети. Остальное оказалось делом техники: медсестру завербовал кадровый сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Именно по его указанию после освобождения города украинскими воинами предательница осталась и продолжила работать в медучреждении, чтобы иметь возможность вести разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Медсестре-предательнице сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). За это тяжкое преступление ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Мечтал о "российском Запорожье" и убийстве украинцев
Еще один предатель был задержан в другом областном центре – в Запорожье. По информации источников OBOZREVATEL, им оказался бывший правоохранитель Олег Мартыненко. Он был уволен за коррупцию, но не судим.
Предатель под вымышленным именем вел страницу в запрещенной в Украине российской социальной сети VK, в которой поддерживал оккупантов и героизировал ЧВК "Вагнер", а в развязывании войны считал виновной украинскую власть.
После начала полномасштабного вторжения российской армии Мартыненко начал разрабатывать план побега в оккупированный Мелитополь, чтобы влиться в ряды ЧВК "Вагнер" и воевать против Украины.
По данным СБУ, для этого житель Запорожья установил контакт со своими бывшими коллегами, которые к тому времени уже поступили на работу в так называемое управление МВД РФ в захваченной части области.
Через них он хотел найти возможность незаконно пересечь линию южного фронта и попасть на "собеседование" к руководителям группировки "Вагнер".
На основании собранных доказательств Мартыненко объявили о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 436-2 (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Предателю грозит до восьми лет лишения свободы.
По информации OBOZREVATEL, cейчас Мартыненко находится в Запорожском СИЗО, однако если внесет 107 тысяч залога, то сможет выйти на свободу. Такую меру пресечения избрал Октябрьский районный суд Запорожья.
Если у местных жителей есть дополнительная информация о противоправной деятельности предателя, об этом можно сообщить на горячую линию УСБУ в Запорожской области по телефону +380 99 669 7979.
Пожизненный срок за корректировку ударов
47-летнего Владислава Козеева, который фотографировал военные объекты во Львовской области и присылал их россиянину, признали виновным в государственной измене. Коллегия судей Зализнычного районного суда Львова 16 мая вынесла ему приговор – пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Козеев, кроме выполнения полученных заданий, самостоятельно искал информацию и передавал ее россиянам.
Во время оглашения приговора предатель уверенно улыбался, а потом отказался брать экземпляр решения, заявив: "Отправьте в Верховный суд", пишет "Судебный репортер".
Мужчина родился в Бурятии (РФ), но является гражданином Украины – однако только по документам: полномасштабное вторжение России воспринял как "возможность".
Уже в мае 2022 года Козеев посылал россиянам сведения о расположении военных объектов и передвижении военнослужащих ВСУ, а также координаты объектов критической инфраструктуры во Львовской области, в том числе пять мостов. А еще на свой телефон фиксировал последствия ракетных ударов по Львову. В общей сложности речь идет о 25 эпизодах передачи информации.
– Вы скажите, что нужно посмотреть и узнать, – писал Козеев.
– Нужны объекты, используемые ВСУ и ТрО, – отвечал ему россиянин.
20 мая прошлого года Козеева задержали в родительском доме, из окон которого он делал некоторые фото для россиян, поскольку это недалеко от железнодорожных путей. Теперь родным домом предателя до самой смерти станет тюрьма.