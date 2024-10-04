'Сдавать нужно будет только бронежилет и каску': в Украине приняли важное решение для военных

Министерство обороны Украины внесло изменения в приказ 232 от апреля 2016 года, что касается инвентарного имущества, выданного военным. Теперь при переводе или увольнении бойцы ВСУ должны будут сдать только бронежилет и каску.

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Об этом сообщил член Общественного антикоррупционного совета при МОУ, советник министра обороны Богдана Ярова. По ее словам, согласно новым изменениям, "инвентарными" остаются только бронежилет и каска, а бойцы десантно-штурмовых войск и сил специальных операций должны будут также контролировать наушники.

Нет, больше не нужно искать свой каримат по болотам. Нет, больше при переводе из части в часть не нужно сдавать спальник в котором вы спали год, и брать в другой части спальник, в котором кто-то спал. Нет, не нужно будет при увольнении все сдавать. Сдавать нужно будет только броню и каску", – написала представительница МОУ.

Данная Яровая призвала военных получать принадлежащие им вещи, но которые они не забирали, поскольку боялись нести ответственность за их возможную потерю.

Ранее сообщалось, что гражданам Украины, которым исполнилось 17 лет, могут разрешить становиться на военный учет онлайн – через "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста" в Резерв+. Также юноша сможет пройти эту процедуру офлайн, в ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре украинские власти выпустили директиву, которая запрещает мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Не исключено, что впоследствии рассмотрят вопросы таких граждан, которых отправили на военную службу.

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