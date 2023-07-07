'Сегодня болит Львов': полиция показала первые минуты после ракетного удара по Львову. Видео

Украинские правоохранители показали первые минуты после ракетного удара российских оккупантов по Львову, который произошел в ночь на четверг, 6 июля. Представители Нацполиции и ГСЧС сразу оказались на месте атаки России на мирный Львов.

Видео дня

Видео опубликовали на официальном Telegram-канале Национальной полиции Украины 7 июля. Как известно, оккупационный войска страны-агрессора попали по жилой многоэтажке, убив семь мирных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Первым делом правоохранители и спасатели начали искать людей, который могли оказаться под завалами дома. Они выносили пострадавших из руин на носилках.

Весь двор усыпан кирпичами и обломками, на месте было много людей.

В Нацполиции напомнили, что это самая разрушительная атака по мирному населению Львовщины с начала полномасштабной войны.

"Сегодня болит Львов", – говорится в сообщении.

Полицейские добавили: ничто не сойдет с рук рашистам, каждый ответит за свои преступления.

Напомним, что в ночь на 6 июля оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова: "Калибрами" попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий страны-агрессора семь человек погибли, еще 40 пострадали, среди них есть ребенок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Львову и пообещал ответ агрессору. Он показал видео, снятое с высоты и демонстрирующее масштабы разрушений, которые город испытал из-за действий российских террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители дома во Львове, ставшего целью российских террористов, рассказали о разрушениях. По словам Людмилы, в момент попадания она и ее семья не были дома. В результате взрыва квартира, в которой жила девушка, полностью разрушена.

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