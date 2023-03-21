Сегодня годовщина первых победных битв ВСУ: после Мощуна, Гостомеля и Ирпеня освобождение придет и на Донбасс, и в Крым, – Зеленский

Во вторник, 21 марта, Украина отмечает первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны, которые привели к бегству российских оккупантов. В этот день захватчиков начали выгонять из Киевской области. После того, как от военных преступников РФ избавились в Мощуне, Гостомеле и Ирпене, и Донбасс, и Крым непременно будут украинскими снова.

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Об это заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 21 марта. Он отметил, что в этот день в прошлом году завершилась битва за Мощун – маленькую деревню в Киевской области, которая стала первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Были и другие шаги... Битва за Гостомель. Бои за Ирпень. Борьба в Черниговской и Сумской областях. Битва за Змеиный. Жестокое противостояние на юге Украины и уникальная наша оборонная операция, вернувшая свободу Харьковщине. Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героическом сражении за Донбасс, в котором неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостояние на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста", – заявил гарант.

Зеленский добавил, что наша уверенность в победе Украины и видение свободного будущего для нашего государства родилось в городах-героях украинских севера, востока и юга.

"В городах героев, чей характер ни на секунду не подчинился оккупанту даже тогда, когда оккупант пришел в их дома. Все вместе мы возвращаем Украину. Все вместе мы защищаем и наше будущее, и наше достоинство, и нашу свободу и нашу историю. Сегодня я почтил героев битвы за Мощун – за Киев – именно там, где будет построен мемориал в честь наших воинов и обычных жителей Мощуна, чьи жизни были унесены этой жестокой войной", – сказал Зеленский.

Глава государства вечером провел беседу с президентом Чили Габриэлем Боричем.

"Это был хороший разговор. Обновили видение нашими государствами актуальной ситуации в международных отношениях. Я проинформировал господина президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию. Проинформировал о том, как мы можем противодействовать российскому террору, противодействовать успешно. И лучшее доказательство тому – это наш опыт. Уже приобретенный украинцами опыт изгнания российских оккупантов. Благодаря храбрости наших воинов, поддержке наших партнеров, которые никогда не смирятся с российским стремлением сломать международный правопорядок", – рассказал лидер страны.

Также он раскрыл, что премьер-министр Японии Фумио Кишида 21 марта начал свой визит в Украину с посещения Бучи.

"С памяти всех, чьи жизни были унесены российским террором. Господин Кишида посетил Стену памяти в Киеве, возле Михайловского собора, почтил наших воинов, погибших за Украину. И это очень важно, когда глобальные лидеры проявляют храбрость, посещая Украину на все риски, и проявляют уважение – уважение к нашим людям, которые воюют не только за свое государство, за украинскую независимость, но и за то, чтобы в мире все же сохранились и действовали цивилизованные правила, цивилизованная жизнь", – сказал Зеленский.

По его словам, переговоры с Кишидой были достаточно продуктивными. Стороны обсудили и вопросы безопасности, и политические, и санкционные, и экономические, и гуманитарные. Президент сказал, что уже есть готовность Японии присоединиться к нашему восстановлению – быть лидером в этих экономических и инфраструктурных процессах.

"Следует учитывать, что этот визит происходит во время, когда Япония председательствует в "Группе семи" – в "Большой семерке" демократических государств. Поэтому с учетом прочности Японии, лидерства этого государства в Азии в защите мира и международного порядка, основанного на правилах, а также ответственности Японии как председательствующей в "Группе семи", наши сегодняшние переговоры действительно могут дать глобальный результат", – отметил президент.

Гарант проинформировал о сегодняшнем заседании Ставки главнокомандующего.

"Главный вопрос – передовая. Наши воины, наши позиции, наше усиление. Докладывали командующие, главком, разведка. Один из вопросов, которому всегда максимум внимания – это поставка боеприпасов, поддержка от наших партнеров. Ожидаем увеличения поставок именно того, что нам нужно именно сейчас", – сказал он.

Зеленский традиционно поблагодарил всех, кто помогает Украине защищать свободу и освобождать нашу землю.

"Хочу особо отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, 54-ю и 92-ю отдельные механизированные бригады, которые сражаются именно на Донбассе. Устойчиво, смело и результативно. Молодцы, ребята! Слава каждому и каждому, кто сейчас в бою! Слава каждому и каждому, кто сражается за Украину под Бахмутом, Авдеевкой, под Угледаром и во всех других горячих точках передовой! Слава нашим героям! Слава Украине!" – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов, борющихся за защиту нашей страны. В частности, он назвал подразделения, дислоцирующиеся в Донецкой области, которые "минусуют врага больше всего".

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