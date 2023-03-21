Зеленский собрал очередную Ставку Верховного главнокомандующего: говорили о фронте и обеспечении армии

Во вторник, 21 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники обсудили оперативную ситуацию на основных направлениях фронта, а также рассмотрели вопрос обеспечения Сил обороны боеприпасами, в частности календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины.

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Об этом идет речь на сайте президента. Отмечается, что основное внимание было уделено вопросу защиты информации и предотвращения ее утечки.

Как уточнила пресс-служба лидера государства, с докладом на заседании выступил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, доложив об оперативной ситуации на фронте. Кроме того, командующие оперативно-стратегическими группировками войск сообщили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности ОСУВ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов со своей стороны проинформировал присутствующих о возможных действиях противника в ближайшей перспективе.

Также в заседании приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К обсуждению также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз может увеличить фонд, из которого идет финансирование оружия для Украины, на 3,5 млрд евро. Речь идет о Европейском фонде мира (EPF);

– в Генштабе ВСУ сообщили, что в Украину уже прибыли боевые танки Leopard 2, которые обещала нашему государству Норвегия как военную помощь для борьбы с российским вторжением. Речь идет о восьми единицах этой военной техники.

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