Зеленский отметил воинов, которые в Донецкой области 'минусуют врага больше всего'

Президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов, которые сражаются за защиту нашей страны. В частности, он назвал подразделения, дислоцирующиеся в Донецкой области, которые "минусуют врага больше всего".

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Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении к украинскому народу в субботу, 18 марта. По его словам, есть только один способ защитить жизнь – нужно изгнать русскую армию с нашей земли (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"И мы это сделаем. Я благодарю всех наших воинов Воздушных сил, всех наших летчиков, зенитчиков, которые сбивают убийственные дроны и ракеты! Я благодарю каждого нашего подразделения сил обороны и безопасности, которые отвечают оккупанту на его удары по нашим городам. Днепропетровщина, Харьковщина, Донетчина, Луганщина, Херсон, Запорожье, Сумщина и Черниговщина – за каждый наш регион, который страдает от российского террора, оккупант ощутимо заплатит своими потерями", – начал гарант.

По его словам, некоторые подразделения Вооруженных сил Украины наносят наибольше потерь армии страны-агрессора России.

"Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад, бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, воины 11-го пограничного отряда, 55-й отдельной артиллерийской бригады, 72-й отдельной механизированной бригады и 74-го вам, воины! Особенно благодарю каждого и каждого, кто защищает ежедневно Бахмут. Бои именно там, именно в этих частях Донбасса – Угледар, Бахмут, Марьинка, Белогоровка, Авдеевка, Каменка – позволяют вернуть безопасность Украине, всей Европе, каждому народу, который ценит свою свободу и целостность своей земли", – подчеркнул лидер страны.

Кроме того, он поблагодарил всех, без исключения, кто помогает приближать Победу.

"Слава всем нашим воинам, кто сейчас в бою! Слава каждому и каждому помогающему! Спасибо всем, кто тренирует наших бойцов, кто лечит от ранений, кто волонтерит и кто поддерживает боевой дух украинцев!" – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США считают, что Бахмут не имеет какого-либо стратегического значения в войне РФ против Украины. В то же время там убеждены, что Кремль хочет захватить этот город, чтобы показать хоть какие-то результаты, однако оккупантов ждет провал.

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