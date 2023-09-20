'Сегодня жертвой стала Украина, а завтра может быть каждый из нас': Дуда в ООН сравнил Путина с Гитлером

Президент Польши Анджей Дуда подверг критике российского диктатора Владимира Путина. Он сравнил лидера РФ с Гитлером за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом Анджей Дуда сказал на Генассамблее ООН во время пресс-конференции в Нью-Йорке. Президент Польши также заявил о поддержке Украины.

Он напомнил, что после Второй мировой войны ООН была создана для недопущения повторения сокрушительного кровопролития, а мир жил по новым правилам, где права человека и неприкосновенность государственных границ и суверенитета стран были бы определяющими. Однако сейчас мир снова оказался перед страшным вызовом.

"В результате полномасштабной агрессии России против Украины сотни тысяч человек погибли или получили ранения. Миллионы были вынуждены бежать из собственной страны. А сотни миллионов по всему миру столкнулись с проблемой голода и серьезных экономических разрушений. Жестокая агрессия России принесла огромные глобальные проблемы", – заявил Дуда.

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Он напомнил, что в сентябре 1939 года нацистская Германия захватила Польшу, что стало спусковым крючком для начала Второй мировой. Спустя 17 дней удар в спину Польша получила со стороны союзника Гитлера, СССР. И Польша на долгие десятилетия потеряла независимость.

"Вот почему мы понимаем трагедию Украины. Лучше, чем какая-либо другая страна в мире. А также трагедии других стран, которые столкнулись с ужасами войны", – добавил польский лидер.

Как Гитлер в свое время, российский президент Владимир Путин вдруг взялся возрождать империю и "менять миропорядок"

"Когда была развязана война против Украины, Владимир Путин хотел восстановить российскую империю. Хотел разделить мир и сделать так, чтобы Европа постоянно зависела от его сырья. Но он ничего не добился. И я полностью уверен, что никогда больше ничего не добьется", – подчеркнул Дуда.

Он также призвал мировое сообщество к смелости.

"Сегодня мир нуждается в смелых лидерах, которые обращали бы свои взоры в будущее... Покойный президент Польши Лех Качинский был таким лидером. Он более десяти лет назад пытался разбудить сознание, привлечь внимание мировых политиков к империалистической политике Путина", – заявил Дуда.

Он добавил, что отсутствие наказания для агрессора за преступления создает чувство безнаказанности у преступников и подталкивает к этому новых агрессоров. Поэтому Польша поддерживает все усилия мирового сообщества и международных институций по расследованию военных преступлений России против Украины и выступает за создание специального военного трибунала.

Он подчеркнул важность оказания военной помощи Украине.

"Сегодня многие государства обвиняются в том, что затягивают войну за счет того, что поставляют необходимое оружие для оборонительной войны Украины. Это абсолютно искаженная, извращенная логика. Как будто мы обвиняем человека, помогающего соседу защитить дом от грабителей. Если кто-то нападает на вашу семью, на ваш дом - у вас есть право обороняться. И соседи не должны стоять безучастно. Украина должна противостоять агрессии, эффективно отстаивать независимость. Но это было бы невозможно, если бы не помощь, оказанная другими странами. Прежде всего – США, которые сыграли исключительно важную роль в обеспечении безопасности Европы уже в течение столетия", – заявил Дуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя бронетранспортеры, истребители МиГ-29, системы ПВО, минометы и другое вооружение.

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