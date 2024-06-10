'Сейчас идут проверки': в Генштабе объяснили ситуацию с Рыжевкой Сумской области

Село Рыжевка в Сумской области имеет определенную специфику расположения, из-за чего диверсанты РФ иногда могут оперировать в этом районе. Однако Силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия.

Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона. Он отметил, что российские сообщения о якобы заходе окупантов в Рыжевку не соответствуют действительности.

Ситуация в Рыжевке

Ситуация в Рыжевке в понедельник, 10 июня, контролируемая, а сообщения о якобы присутствии войск РФ в деревне являются вбросами, заявил спикер Генштаба. Он подчеркнул, что Рыжевка сейчас контролируется Украиной.

Накануне на одном из зданий села появилась "российская тряпка", которую оккупанты предварительно заминировали.

"С применением дронов, новейшие технологии было разминировано, была сбита эта тряпка. Больше в Рыжевке российской тряпки нет. Информация о том, что якобы в Рыжевку заходили какие-то подразделения российских войск, не соответствует действительности. Сейчас идут проверки и выяснения", – сказал Андрей Ковалев.

Почему в Рыжевку могут заходить ДРГ

Рыжевка расположена в полосе государственной границы в Сумской области. Напротив – российский поселок Теткино. От остальной территории Украины Рыжевка отделена рекой Сейм и лесами. Это позволяет иногда диверсантам из РФ оперировать в этом районе.

Однако Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия. В полосе также происходит эвакуация населения по всей линии государственной границы с РФ.

"И Украина контролирует границу, тем более контролирует границу в Сумской области. Оснований для паники нет. И все заявления оккупантов, все видео, которые они распространяют, якобы говоря, что это Рыжевка, является просто попыткой подорвать покой граждан, посеять панику и якобы заявить о присутствии там российских войск. Это не соответствует действительности", – заявил спикер Генштаба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне глава Чечни Кадыров заявил, что якобы РФ захватила Рыжевку на границе с Курской областью. Глава Белопольской громады Юрий Зарко опроверг информацию и сообщил, что село находится под контролем Украины.

– По данным аналитиков DeepState, с 2022 года по настоящее время ситуация в Рыжевке неизменна – украинских военных там почти не было, а само село является "серой" зоной, куда регулярно заходили вражеские ДРГ.

– Президент Владимир Зеленский 10 июня рассказал, что на Сумщине продолжается активность российских ДРГ, но ВСУ уничтожают оккупантов и не позволяют зайти в Украину. По словам главы государства, в Рыжевке враг пытался реализовать пропагандистскую операцию, там уничтожен российский флаг, а противник в самом селе отсутствует.

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