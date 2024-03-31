'Сейчас не время, но…' В Финляндии оценили возможность отправки иностранных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, который недавно заявил о возможной отправке иностранных войск в Украину, получил поддержку в Финляндии. Там отметили, что пока такой потребности нет, однако исключать ее появление в будущем нельзя.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times. Она убеждена, что Макрон был прав, напомнив России, что Запад будет поддерживать Украину и в дальнейшем и что придуманные Кремлем "пределы" этой поддержки могут не соответствовать действительности.

В отправке иностранных войск в Украину Валтонен потребности не видит, однако не исключено, что ситуация впоследствии изменится.

"Сейчас не время отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать", – отметила она.

Руководитель финской дипломатии также считает правильным то, что своим заявлением Макрон намекнул России, что "пределы" поддержки Украины Западом, которые предполагают в Москве, в реальности могут быть куда шире, чем хотелось бы агрессору.

Более того, Валтонен полагает, что странам Запада следует держать Кремль в напряжении от неизвестности относительно того, каким может стать следующий шаг НАТО.

"Зачем нам, особенно не зная, куда пойдет эта война и что произойдет в будущем, раскрывать все наши карты? Я действительно не знаю", – подчеркнула глава МИД Финляндии.

Напомним, в феврале Макрон предложил направить войска в Украину, позже он назвал свое заявление "продуманным и взвешенным",. Также президент страны отмечал, что у Франции нет никаких "красных линий" по поддержке Украины, а также что Европа в разгар войны на европейском континенте не может дать России выиграть.

Сам Макрон отмечал, что об отправке войск в Украину пока речь не идет, если это и произойдет, то не в ближайшее время. А СМИ писали, что Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева.