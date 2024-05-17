"Сейчас сложное время": в Госдепе заявили, что новая военная помощь США приведет к реальным изменениям на фронте в Украине

После продолжительного перерыва в Украину начала поступать военная помощь от Соединенных Штатов Америки. Очередной пакет на 2 млрд долларов был объявлен 15 мая.

И в Вашингтоне убеждены, что эта помощь приведет к реальным изменениям на поле боя. Уверенность в этом выразил представитель Государственного департамента США Ведант Пател в ходе брифинга 16 мая.

"Мы знаем, что сейчас сложное время, но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", – заявил он.

Пател также акцентировал внимание на том, что последний пакет помощи, объявленный госсекретарем США Энтони Блинкеном 15 мая во время пребывания в Киеве, будет направлен на достижение двух целей.

"Эти средства будут направлены как на создание программы оборонных предприятий Украины, так и на дальнейшее усиление ее способности защищаться от России и проводить контрнаступления", – подчеркнул спикер Госдепа.

Напомним, ранее у Байдена заверили, что США помогают Украине подготовиться к наступлению РФ. Фокус внимания сейчас прикован к Харьковскому направлению, а также другим регионам на востоке, где ВСУ ведут ожесточенные бои.

США ожидают, что армия России усилит свои атаки в попытках создать неглубокую "буферную зону" вдоль границы с Украиной. Вашингтон, утверждают официальные лица США, тесно сотрудничает с Украиной, чтобы помочь Киеву подготовиться к этому.