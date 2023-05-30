ПВО...

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В ночь на 30 мая российские оккупанты задействовали 31 дрон-камикадзе Shahed-136 в ходе очередной атаки по Украине. 29 дронов было сбито силами ПВО.

По сути, это была третья ракетно-дроновая атака на Киев всего за сутки, и все они были отражены, благодаря силам ПВО.

И в данном контексте я хочу отметить то, что сейчас в Украине лучшее ПВО в мире. Лучшее по ряду показателей.

Украинские специалисты обладают самым богатым опытом по отражению унифицированных, комбинированных и волнообразных атак в реальных боевых условиях.

Ни одной армии в мире нет настолько опытного персонала ПВО, который бы не только имел опыт отражения ракетных атак, но и больше года это делал средствами технически и технологически отсталыми от современных вызовов войны и значительно уступавших средствам поражения врага.

Буквально накануне войны в информационном пространстве Украины прокатилась волна "зради" на тему того, что украинское ПВО не готово и не способно отражать российскую угрозу и нам срочно нужны ЗРК Patriot, "Железный купол" и прочие высокотехничные и высокотехнологичные чудеса иностранного ПВО и ПРО.

Я тогда опубликовал статью, в которой довольно доходчиво разъяснил всем, что у Украины самая боеспособная ПВО в Европе, если сравнивать с каждой страной по отдельности, а не в рамках НАТО. На тот, довоенный момент, не было ни одной европейской страны, которая бы сравнилась с нашей ПВО по потенциалу.

Но, несмотря на количественный потенциал и эшелонирование, наша ПВО в основном состояла из морально и технически устаревших образцов эпохи СССР.

27 февраля 2022 мо рф громогласно объявило о том, что украинское ПВО полностью уничтожено, а вкс рф полностью контролируют воздушное пространство Украины.

За окном 30 мая 2023. У вкс рф колоссальные потери, как в боевой авиации, так и среди пилотов, российские пилоты отказываются вылетать на боевые задачи в Украину, это делают курсанты, а по территории Украины в основном наносят авиационные удары из российского воздушного пространства.

Но даже не это главное, а то, что украинские войска ПВО до получения всего спектра высокотехнологичных средств, таких как ЗРК Patriot и SAMP/T, проделали титаническую работу по сохранению контроля над нашим воздушным пространством и разработали уникальные алгоритмы противодействия.

На сегодняшний день у украинской ПВО выработаны алгоритмы противодействия всем типам российских ракет. КРМ "Калибр", Х-47М2 "Кинжал", 9М723/9М728 ОТРК "Искандер-М/К", Х-22, П-800, Х-101, Х-55, Х-555, Х-59, Х-29, Х-58 и так далее. Кроме того, отработаны алгоритмы уничтожения Shahed-136.

Изучены уязвимые места каждой из этих ракет и отработаны методы противодействия, реакция на каждый тип пуска и применение тех или иных средств поражения, которые наиболее эффективны. Но это стало возможным не только благодаря современным средствам ПВО. Поясню, что имею ввиду.

Одна из лучших ПВО на Ближнем Востоке у Саудовской-Аравии. На вооружении саудовской армии более 100 ПУ ЗРК Patriot. В свою очередь, во время противостояния с йеменскими хуситами, запускаемые по территории Саудовской Аравии ракеты не всегда перехватывались.

То есть наличие высокотехнологической ПВО на вооружении – ещё не гарантия полной защищённости и многое решает как профессионализм операторов, так и общий подход к построению эшелонов.

Сейчас можно с уверенностью говорить, про образцовое построение эшелона в Киеве и области.

Выстроенная вокруг и в столице система ПВО демонстрирует самый высокий показатель эффективности противодействия ракетным и дроновым угрозам.

К сожалению, из-за нехватки средств создать аналогичные эшелоны в других городах-миллионниках пока не получается. Но это – пока.

Наши партнёры продолжают оказывать поддержку Украине и поставки систем малого, среднего и большого радиуса действия не останавливаются. Поступательно, шаг за шагом, но небо над Украиной будет полностью закрыто от российских угроз. И не только небо над Украиной.