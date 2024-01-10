Селезнев объяснил, какое оружие позволило бы ВСУ уничтожить Крымский мост

Уничтожить Крымский мост украинские войска могли бы, прежде всего, крылатыми ракетами Taurus, а также баллистическими ATACMS с боевой частью осколочно-фугасного типа и дальностью до 300 км. Пока партнеры не спешат передавать Украине такое вооружение, однако Силы обороны частично уже выполняют задачи по деоккупации Крыма другими средствами.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, прогнозирование разрушения Керченского моста – "история крайне неблагодарная", поскольку до сих пор неизвестно, когда и в каких объемах партнеры предоставят Украине военно-технические средства для реализации этого плана.

"Мы видим четкую позицию правительства Германии, они не готовы передавать нам Taurus, а именно они являются ключевым элементом, который позволит нам серьезно повредить и даже уничтожить Керченский мост. Не спешат и наши американские партнеры принимать соответствующее решение относительно передачи нам ракет ATACMS с боевой частью осколочно-фугасного типа и с возможностью их запуска на расстояние до 300 километров", – сказал Селезнов.

По словам эксперта, соответствующие политические решения могут быть приняты не ранее, чем в третьей декаде января, а технически реализованы – уже в феврале, и до того времени "прогнозировать уничтожение Керченского моста было бы некорректным".

В то же время Селезнев отметил, что частично Силы обороны уже выполняют задачи по Крыму имеющимися средствами.

"Давайте вспомним слова американского генерала Бена Годжеса, который является сторонником такого варианта разрешения ситуации в Крыму: первое – уничтожение Керченского моста, второе – системное и методическое уничтожение вражеского военного потенциала в Крыму и Севастополе. Собственно, часть этих процессов уже происходит. Украинская армия использует другие ресурсы – те же ракеты Storm Shadow, беспилотные платформы, дроны-камикадзе морского и воздушного базирования", – сказал эксперт.

При этом он отметил, что украинским защитникам необходимы ресурсы для полного уничтожения оккупантов на захваченном ими полуострове.

"Для того чтобы работать системно, методично и в полном объеме – как мы знаем, в Крыму как минимум 232 военных объекта, максимум которых сосредоточено на главной базе Черноморского флота в Севастополе, – чтобы уничтожить всю эту военно-техническую инфраструктуру, необходимы ресурсы", – пояснил Селезнев.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал, что уничтожение Крымского моста должно быть комплексным. Конструкция имеет протяженность 18 км, поэтому недостаточно подорвать одну опору – их должны быть сотни, чтобы мост ушел под воду и захватчики больше не смогли его отремонтировать. По оценке эксперта, мост можно взять под огневой контроль только дальнобойными ракетами, например ATACMS или AGM-158 JASSM, запускаемыми с F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем интервью The Economist заявил, что больше не будет озвучивать планы относительно контрнаступления ВСУ, но дал понять, что центром событий на фронте будет Крым и связанное с ним сражение с РФ в Черном море.

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