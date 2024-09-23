'Селидово враг хочет обойти с флангов': офицер ВСУ рассказал о боях на Покровском направлении

На Покровском направлении на передовой за последнее время несколько снизилась интенсивность боевых действий, однако этот участок фронта остается самым сложным. Воинам Сил обороны удалось остановить наступление российских оккупационных войск на город Селидово, однако есть другие проблемные участки.

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Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал офицер 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов. По его словам, враг не оставляет попыток обойти Селидово с флангов.

Военный отметил, что сейчас основные бои ведутся на подступах к населенному пункту Михайловка.

"Продвижение значительно затормозилось за последние дни, на нашем направлении ощущаем уменьшение количества штурмовых действий противника, применяющего тактику малых пехотных групп без применения тяжелой техники", – рассказал офицер.

Селидово оккупанты пытаются обойти с юга и с севера. Частичные успехи россияне имеют в районе населенного пункта Украинск, создавая условия для бокового обхода города.

Миловидов добавил, что нельзя сказать на 100%, что после начала операции ВСУ в Курской области РФ, оккупанты отвели на это направление основные резервы из Покровского направления.

"Но мы почувствовали уменьшение количества живой силы противника. Я думаю, что это в среднесрочной перспективе за собой повлекло отвод частичного резерва и с Покровского направления также", – говорит он.

Как сообщал OBOZ.UA российские оккупационные войска решили устроить массированный штурм позиций Сил обороны на Кураховском направлении Донецкой области, но потерпели неудачу и были вынуждены бежать. Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили вражеский штурм.