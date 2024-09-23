'Враг еще раз почувствовал мощь Таврических десантников': воины 79-й ОДШб отбили массированный штурм россиян на Донетчине. Видео

Российские оккупационные войска решили устроить массированный штурм позиций Сил обороны на Кураховском направлении Донецкой области, но потерпели неудачу и были вынуждены бежать. Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили вражеский штурм.

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Часть техники армии государства-агрессора была уничтожена операторами БПЛА и артиллеристами, другая часть прибегла к позорному бегству. Видео военные опубликовали на своей официальной Facebook-странице в воскресенье, 22 сентября.

Как отметили военные, оккупанты пошли на штурм с 20 единицами техники. Захватчики хотели прорвать оборону 79-й ОДШб в районе села Константиновка Донецкой области с помощью 14 бронемашин с пехотой и шести танков.

Наши воины сожгли два вражеских танка и две бронемашины с десантом, еще один танк был подбит. Другая техника прибегла к позорному бегству. Одному из российских штурмовиков от прицельного сброса с дрона оторвало обе ноги.

"Достигнуть внезапности оккупантам не удалось – десантники 79-ки открыли огонь по вражеским колоннам еще до того, как те начали выдвижение на рубеж атаки. Артиллерия, ударные дроны, противотанковые ракетные комплексы, минные заграждения – враг еще раз почувствовал на себе, что такое мощь Таврических десантников", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны продолжают сдерживать врага на Волчанском направлении. На днях воины подразделения "Фурия" бригады "Гарт" удачно отработали дронами по позициям и укрытиям захватчиков на севере Харьковщины.