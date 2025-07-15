Село Меловое на Харьковщине стало 'серой зоной': Синегубов объяснил, что происходит

В Купянском районе Харьковской области российские оккупанты перешли границу в районе села Меловое и пытались ее захватить. Но после недели боев украинские защитники уничтожили всех российских захватчиков.

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Впрочем враг не оставляет попыток выявить слабые места украинской обороны. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеэфире.

"Мы фиксируем увеличение "серой зоны", то есть зоны боевых действий. Были сообщения, что российские войска зашли в этот населенный пункт, однако благодаря нашим Вооруженным силам им было нанесено огневое поражение, они полностью были уничтожены и выбиты", – сказал Синегубов.

Он отметил, что Меловое фактически стало "серой зоной", где происходят активные боевые действия. Само же село стерто с лица земли.

"Это место ведения активных боевых действий, как и, к сожалению, другие населенные пункты на нашей территории. Там уже нет людей и остались только руины", – рассказал начальник Харьковской ОГА.

Он добавил, что враг не оставляет попыток выявить слабые места в украинской обороне, однако "наши военные свои позиции держат".

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают активные штурмы на Харьковском направлении, ежедневно теряя ориентировочно 100 солдат убитыми и ранеными – фактически целую роту. За неделю таких ежедневных потерь РФ лишается батальона своих оккупантов, но не перестает бросать в штурмы "свежее мясо".

По данным Генштаба, ситуация на фронте остается напряженной. За минувшие сутки, 14 июля, произошло 185 боевых столкновений. Больше всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки российские захватчики потеряли на фронте 1230 военных преступников. Также украинские защитники отминусовали еще 430 единиц российской военной техники и вооружения, половина из которого – дроны, уничтожили 52 вражеские артиллерийские системы, шесть боевых бронированных машин, три танка, две реактивные системы залпового огня.

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