Село стерто с лица земли: в сети показали, как выглядит Клещеевка под Бахмутом. Фото

Село Клещеевка под Бахмутом в Донецкой области сейчас стерто с лица земли. За населенный пункт, который Силы обороны Украины деоккупировали в октябре прошлого года, ведутся жестокие бои.

Фотографиями, сделанными в районе Клещеевки, 13 февраля поделился Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ. На снимках видно окрестности села. Также засняты наши защитники, которые выполняют боевые задачи на этом участке фронта, – воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Все, что осталось от населенного пункта – разрушенные до самого фундамента дома и уничтоженная техника, как российская, так и наша – напоминание о тяжелых боях", – отметила пресс-служба.

Клещеевка стала камнем преткновения для российских захватчиков. После освобождения села враг уже несколько раз пытался отбить населенный пункт, но так и не смог.

"Сейчас оборону позиций перед "Клещами" держат холодноярцы", – заявили в Сухопутных войсках.

Как писал OBOZ.UA, ВС РФ с конца 2023 года пытаются выйти на дорогу между Бахмутом и Часовым Яром. По словам украинских защитников, расстояние от города до линии фронта – пять километров. Однако здесь все еще остались мирные жители.

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