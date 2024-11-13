Семья получила страшное известие: на фронте погиб 25-летний защитник Виталий Вьюнник с Прикарпатья. Фото

В боях против российских захватчиков погиб гранатометчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Виталий Вьюнник. Защитнику было всего 25 лет.

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Об этом сообщили в Рогатинском городской территориальной громаде. Жизнь Виталия оборвалась 11 ноября в Донецкой области.

"После сложного боевого задания на связь сын так и не вышел. Сегодня семья получила страшное известие: "11 ноября Виталий Вьюнник погиб во время минометного обстрела неподалеку от н.п. Выемка Бахмутского района Донецкой области", – сказано в сообщении.

Виталий Вьюнник родился 12 августа 1999 года в селе Желчев Ивано-Франковской области. Он окончил местную школу, а затем получил образование в Прикарпатском национальном университете им. Василия Стефаника.

Когда началась полномасштабная война с РФ, мужчина занимался волонтерством, поддерживая военных. Он понимал, насколько Силам обороны нужна помощь, потому что почти два года поддерживал брата-защитника Тараса.

2 сентября 2024 года он и сам стал воином в рядах Вооруженных сил Украины. Виталий исполнял обязанности стрелка-помощника гранатометчика, с собратьями он отправился в самую горячую зону войны в Донецкую область.

"Нет в мире слов, которые спасли бы сердце родителей, брата, бабушки, которые разбила страшная пустота потери сына, брата и внука. Пусть Бог даст силы вынести это горе. Выражаем соболезнования родным, близким и побратимам погибшего защитника. Вечная память нашему Герою!" – сказано в сообщении.

О времени прощания с воином пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупантами погиб боец 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж" 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" Даниил Билюк. Последний свой бой пулеметчик с позывным "Тамплиер" принял в 21 год в Донецкой области.

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