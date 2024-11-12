Защитил побратимов ценой собственной жизни: на Донетчине погиб 21-летний пулеметчик бригады НГУ 'Рубеж' Даниил Билюк. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб боец 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Рубеж" 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" Даниил Билюк. Последний свой бой пулеметчик с позывным "Тамплиер" принял в 21 год.

Видео дня

Воин погиб во время штурма 30 апреля 2024 года в селе Спорное Донецкой области. Жизнь гвардейца оборвалась в результате попадания вражеского FPV-дрона.

Перед этим Даниил в одиночку уничтожил целое отделение оккупантов, защитил своих побратимов и позиции. К сожалению, военный смог сделать это только ценой собственной жизни, он до последнего вздоха боролся за нашу землю.

Сам Даниил рассказывал, что когда его впервые спросили, умеет ли он работать с пулеметом, он сказал "нет", на что услышал в ответ "научишся". Так в конце концов и случилось, он научился и стал лучшим среди лучших.

Защитник был родом из Житомирской области, он получил образование спасателя в высшем профессиональном училище Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности в Виннице, а проживал на Троещине.

Был очень добрым, умным, сильным, смелым и способным, любил жизнь и своих родных больше всего, за безопасность других переживал больше, чем за свою.

Как сообщал OBOZ.UA, в родной дом в Одесскую область на щите возвращается погибший воин Александр Кожокар. Он больше года считался пропавшим без вести после ожесточенного боя против оккупантов на Запорожье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!