Сенат Италии дал зеленый свет на поставку оружия Украине до конца года: что это значит

Сенат Италии дал зеленый свет решению правительства о продлении разрешения на поставку оружия Украине до конца 2024 года. Указ принят подавляющим большинством голосов.

Видео дня

Об этом сообщило издание ANSA. За это решение проголосовали 113 сенаторов, против – 18.

Решение правительства продолжает разрешение Рима на передачу военных активов Киеву до 31 декабря 2024 г. в соответствии с международными обязательствами Италии по оказанию помощи Украине в борьбе с вторжением РФ.

Издание отмечает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони была непоколебима в своей решимости помочь Украине.

Против дальнейшей поставки оружия в Киев выступило лишь оппозиционное Движение 5 звезд (М5С) – итальянская политическая партия, основанная популярным комиком Беппе Грилло. Для нее характерны популизм и евроскептицизм. М5С исповедует принцип "политики нулевых издержек". Голоса движения не повлияли на решение Сената.

Ранее нижняя палата итальянского парламента проголосовала за резолюцию по продолжению военной поддержки Украины. В документе говорится о "продолжении поддержки украинских государственных органов, в частности путем передачи средств, материалов и военной техники в соответствии со взятыми обязательствами и последующими соглашениями в рамках НАТО и ЕС, а также международных организаций, к которым принадлежит Италия".

Также резолюция предлагает правительству поддержать все дипломатические усилия для прекращения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Италии Антонио Таяни предложил сформировать в Европейском Союзе единую армию, которая могла бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов на европейском континенте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!