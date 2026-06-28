Сербия возобновит срочную службу: Вучич назвал сроки

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград введет "очень короткий" период обязательной военной службы. Она начнется с марта следующего года.

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Об этом он заявил во время своего выступления на сербской авиабазе "Батайница". Его слова приводит сербский телеканал N1.

Что известно

Заявление сербского президента прозвучало во время презентации самолетов и вертолетов сербских ВВС, а также различных ракетных систем, управляемых авиабомб и другого оружия, включая системы китайского, американского и российского происхождения.

Он пояснил, что этому шагу будут предшествовать "необходимые процедуры".

Телеканал сообщает, что власти Сербии ранее объявили о своих планах восстановить обязательную военную службу для мужчин в возрасте до 30 лет, при этом, как предполагают в правительстве, срок службы составит 75 дней.

Отметим, что Сербия официально перешла на профессиональную армию 1 января 2011 года, когда вступило в силу парламентское решение оприостановке обязательной военной службы.

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Согласно этому решению, обычный призыв был заменен добровольной службой, а Вооруженные силы Сербской Республики комплектовались исключительно профессиональными солдатами и офицерами.

Напомним, ранее Александар Вучич заявлял, что уйдет в отставку уже в течение нескольких недель из-за продолжающихся в стране антикоррупционных протестов. Вучич также добавил, что в стране состоятся досрочные президентские и парламентские выборы.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября прошлого года, во время вышеупомянутых протестов, Вучич также обещал досрочные выборы.

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