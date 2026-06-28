Удар по Славянскому НПЗ – часть 40-дневной операции против России: в СБУ раскрыли подробности

В ночь на 28 июня украинские защитники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Успешная операция была проведена в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, ранее анонсированной президентом Владимиром Зеленским.

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В результате атаки на объекте зафиксированы пожары в нескольких местах. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Выполняя задачи, поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, бойцы "Альфы" СБУ совместно с Силами беспилотных систем, ГУР МО и другими подразделениями Сил обороны нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае РФ", – говорится в сообщении.

В результате атаки украинских беспилотников возникли пожары в районе резервуарного парка для хранения нефти, товарного парка с нефтепродуктами, а также установки первичной переработки нефти.

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Что известно о НПЗ

Пострадавшее предприятие расположено в городе Славянск-на-Кубани, более чем в 300 км от государственной границы Украины. Оно специализируется на производстве различных видов нефтепродуктов, в частности бензина, мазута и судового топлива.

Этот объект является одним из ключевых промышленных предприятий региона и играет важную роль в экспорте продукции через порты Черного моря.

Служба безопасности подчеркнула, что государство-агрессор должно осознать: чем дольше длится его захватническая война против Украины, тем выше становится цена этой агрессии.

В ведомстве также подчеркнули, что работа по уничтожению военных и стратегических объектов в глубоком тылу противника будет продолжаться систематически и в дальнейшем, чтобы лишить российский военный потенциал необходимых ресурсов для ведения войны.

Напомним, в ночь на 28 июня в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Была атакована нефтеперерабатывающая фабрика в Славянске-на-Кубани, которая снабжает топливом, в частности, и временно оккупированный Крым. На объекте вспыхнул пожар, огонь охватил резервуары. Ранее предприятие неоднократно подвергалось атакам со стороны Сил обороны Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фоне успешных дальнобойных ударов украинской стороны среди представителей российской верхушки началась паника. Анонимные источники отмечают, что после намеков главы Белого дома Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против Москвы и его положительных оценок действиям президента Украины Владимира Зеленского появились дополнительные сигналы беспокойства для РФ.

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