'Сердце аж останавливалось, очень страшно': жители Николаева рассказали о вражеской атаке на город. Видео

В ночь на 20 сентября российские войска устроили масштабную воздушную атаку на юг Украины. Под основным ударом оказались Николаевская и Днепропетровская области: россияне выпустили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет различных типов.

Жители Николаева поделились шокирующими впечатлениями от взрывов, которые раздавались по всему городу. Об этом они рассказали в комментарии "Суспільному".

"Очень плохо, так бомбили. У меня все окно вылетело уже третий раз", - рассказала одна женщина.

Люди признаются, что каждый раз реагируют почти инстинктивно: пытаются открывать окна, чтобы избежать взрывной волны, и ищут самое безопасное место в квартире или подъезде.

"И вот это гахнуло. Я, скорее, открыла окно. Тот раз было у меня закрыто. Открыла окно и вышла в коридор. И дверь оставила открытой. Потому что меня тот раз снесло и сейчас снова толкнуло двери мне", - отметила другая.

По данным областной администрации, основным объектом атаки стала промышленная инфраструктура. В городе возникли несколько пожаров, которые оперативно локализовали спасатели. По состоянию на утро сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Напомним, российская террористическая армия нанесла массированный удар по Киевской области дронами и ракетами. Вследствие обстрелов в разных районах возникли пожары. Целью террора стала гражданская инфраструктура и транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики направили большое количество дронов на Днепропетровщину. Под массированной атакой оказались Павлоград и Днепр, на оба города летели десятки БПЛА. Также враг нанес удары баллистическими ракетами.

