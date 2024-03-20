'Сердце сжимается от боли': на Буковине священник УПЦ МП не впустил семью с телом погибшего защитника Украины в церковь

Священник Николаевской церкви УПЦ МП в пгт Виженка на Буковине не пустил семью с телом погибшего Героя Дмитрия Клима в церковь. Кроме того, он отказался отпевать украинского защитника.

Об этом сообщила нардепка Ирина Никорак. Она рассказала, что в населенный пункт Выженко привезли тело погибшего на фронте воина Дмитрия Клима.

Известно, что Герой целый год считался без вести пропавшим.

"Только через год нашли и идентифицировали тело, и привезли домой в семью. Рядом с их домом кладбище, где похоронены его родители, бабушки и дедушки, и семья имеет место для погребения. Кладбище - при Николаевской церкви УПЦ, священник которой не впустил семью. с телом погибшего героя в церковь и, конечно, отказался отпевать службу", – написала Никорак.

Поэтому защитника пришлось отпевать возле церкви священникам Православной Церкви Украины.

Никорак отметила, что женщины-прихожанки этой церкви полностью поддерживают действия священника, не позволяющего отпевать героя с почестями в храме.

Она подчеркнула, что такая ситуация вызывает боль и пренебрежение.

"Как это возможно? Люди, вам когда-нибудь будет стыдно за это! Как после этого вы смотрите в глаза семье воина, тело которого даже в церковь не занесли? А потом вы заходите в свой храм со словами "Господи помилуй, спаси и сохрани", потому что священник простит все ваши грехи… Для меня это уже не о Боге и вере, а о слепом фанатичном следовании непонятно каким ценностям. Царство небесное погибшему за свободу", – добавила нардепка.

Напомним, в селе Шебутинцы Днестровского района Черновицкой области священник Украинской православной церкви Московского патриархата не хотел открывать двери к алтарю на похоронах украинского защитника. Это произошло во время отпевания местного жителя, воина ВСУ Анатолия Харабары.

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