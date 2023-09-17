В сети показали теплую встречу военнослужащего "Азова", который приехал на празднование еврейского Нового года – Рош га-Шана – в Умань Черкасской области, с хасидом. Паломник поцеловал шеврон в виде красно-черного флага со звездой Давида на форме защитника Украины.

Трогательный момент поймал на камеру фотограф Владислав Мусиенко. На своей странице в Facebook он сообщил, что кадры сделаны 16 сентября.

"Умань, Украина. Хасид-паломник целует шеврон в виде красно-черного флага со звездой Давида на руке украинского военного полка "Азов" с позывным "Ребе", – подписал снимок его автор.

Он рассказал, что "Ребе" защищает Украину от российского агрессора на фронте. Воин на один день приехал с передовой на восточном направлении, чтобы вместе с другими верующими отпраздновать Рош га-Шана (он отмечается 15-17 сентября) в городе Умань.

Видео дня

"Будни и праздники "укрнацистов", – пошутил Мусиенко.

В комментариях пользователи сети восхитились сильными кадрами и отметили, что мы живем в историческое время.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– По данным на 16 сентября, в Умани собралось примерно 35 тысяч паломников из брацлавских хасидов.

– Украинские правоохранители усилили меры по безопасности и круглосуточно ведут дежурство. Для поддержания правопорядка на помощь местной полиции в Умань прибыли копы из Израиля.

– Об истории и традициях еврейского Нового года, который в 2023-м отмечают с 15 по 17 сентября, можно почитать по ссылке.

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