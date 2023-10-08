Северная Корея существенно увеличила грузоперевозки в РФ после встречи Ким Чен Ына и Путина. Спутниковое фото

5 октября северокорейский железнодорожный состав Туманган двигался в сторону российской границы с 73-мя вагонами, что является беспрецедентным количеством груза. Учитывая, что в прошлом месяце лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с милитаристскими целями, вагоны предположительно содержат вооружение и боеприпасы для армии оккупантов.

Об этом сообщила платформа Beyond Parallel, опубликовав спутниковые снимки железнодорожного комплекса. При этом вагоны в движении были занавешены прочными брезентами для защиты груза от осадков, поэтому точно идентифицировать природу поставок пока нельзя.

"Можно только предполагать, что Пхеньян решил поставлять оружие Москве. Переброска военных сил между двумя странами нарушит многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и подвергнется дополнительным санкциям со стороны США и их союзников", – указали аналитики.

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Напомним, Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре этого года. Командиры российской армии похвастались перед ним новыми крылатыми ракетами Х-БД, дальность которых якобы составляет более 6500 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению американского генерала Милли, когда заходит разговор о поставках боеприпасов из КНДР в Россию, речь идет о 152-мм артиллерийских снарядах советских времен. Подобное снабжение едва ли окажет существенные изменения в войне против Украины.

"Будет ли это иметь большое значение? Я скептически к этому отношусь. Я сомневаюсь, что это станет решающим фактором. Я не хочу слишком умалять роль этого оружия, но сомневаюсь, что его передача станет решающим фактором на поле боя", – заметил глава Объединенного комитета руководителей штабов США.

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