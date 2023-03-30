Северная Македония официально одобрила передачу Украине боевых вертолетов

Правительство Северной Македонии приняло решение о предоставлении Украине боевых вертолетов. Соответствующий протокол о передаче военной техники заключен между министерствами обороны обеих стран.

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Об этом пишет издание "Фокус", ссылаясь на заявление правительства Республики Северная Македония. О передаче боевых вертолетов ранее также сообщила министр обороны Славянка Петровская. Генеральный штаб страны одобрил такой шаг в субботу, 26 марта.

По информации Петровской, Киеву будет передано 12 вертолетов Ми-24. Эти машины были закуплены именно у Украины еще в 2001 году, но их ресурс иссяк 8 лет назад, то есть они не используются из-за отсутствия запчастей и т.д. По стандартам НАТО вертолеты Ми-24 считаются уже морально устаревшими.

"Некоторые из них были модернизированы – то есть два, но модернизация была адаптирована к тогдашним условиям и совершенно не отвечает тому, что нам нужно сейчас, даже если мы хотим говорить о развитии технологий", – сказала Петровская несколько дней назад.

Она добавила, что боевые вертолеты нужны украинской армии для проведения различных видов боевых действий в нынешних условиях и что у Украины есть возможности для принятия их на вооружение. Украинским военным летчикам хорошо знакомы Ми-24, а потому экипажам дополнительные учения не потребуются.

Напомним, ранее Северная Македония подтвердила передачу Украине четырех самолетов Су-25. Однако их можно использовать только на запчасти. Речь идет о четырех непригодных к полетам Су-25 (три одноместных Су-25 и один двухместный Су-25УБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны Северной Македонии передало Украине танки Т-72.

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