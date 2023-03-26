Украина получит 12 боевых вертолетов от Северной Македонии, – министр обороны

Северная Македония планирует передать Украине 12 боевых вертолетов Ми-24. Генеральный штаб страны одобрил такой шаг, окончательное решение будет принято на ближайшем заседании правительства страны.

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Об этом сообщила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская, выступая в программе "360 градусов" на телеканале "Алсат", пишет "Независен". По словам чиновницы, "передача вертолетов Украине не ослабит обороноспособности Македонии, поскольку часть вертолетов определенное время не использовалась". В 2001 году страна получила их от Украины.

"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна, и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", – сказала Петровская.

Также министр подчеркнула, что общая стоимость помощи, которую Македония предоставила Украине за время полномасштабной войны уже составила около 30 миллионов евро. В свою очередь страну финансово поддерживают США. На данный момент Северная Македония планирует закупить восемь многоцелевых вертолетов.

Напомним, ранее Северная Македония подтвердила передачу Украине четырех самолетов Су-25. Однако их можно использовать только на запчасти. Речь идет о четырех непригодных к полетам Су-25 (три одноместных Су-25 и один двухместный Су-25УБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны Северной Македонии передало Украине танки Т-72. Это техника "третьего поколения" из батальона, который в скором времени планируется расформировать.

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