Северокорейская баллистическая ракета, вероятно, упала под Киевом и образовала огромную воронку. Фото

Северокорейская баллистическая ракета KN-23, которую оккупанты запустили по Украине во время ракетной атаки 15 февраля, вероятно, была сбила силами ПВО в Киевской области. Она, скорее всего, упала в районе села Буда-Бабинецкая под Киевом.

Мэр Бучи Анатолий Федорук показал на своем канале в Telegram огромную воронку от снаряда. Кадры также публиковали журналисты ВВС и Reuters. Главный редактор портала Defense Express Олег Катков отметил, что эта воронка может быть именно от KN-23, передает Информатор.

Воронка на месте падения ракеты имеет ширину около 10 метров и глубину около 8 метров. В радиусе около 40 метров выгорели все деревья.

Однако, как объяснил Катков размер воронки не может быть доказательством большей разрушительной силы ракет КНДР по сравнению с российскими "Калибрами". По его словам, размер воронки в первую очередь зависит от почвы.

"Если почва песчаная, то воронка будет больше, чем в случае с каменистой. Также зависит от механизма взрыва. Если боевая часть детонирует после углубления в грунт, то воронка опять-таки будет больше. Есть очень много переменных факторов – даже температура почвы влияет на это", – сказал эксперт.

Отметим, что в отчете Воздушных сил ВСУ говорится, что утром 15 января захватчики запустили шесть баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области России. Одну такую цель удалось сбить силам ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 февраля Россия нанесла ракетные удары по Львову, Запорожью и Миргородскому району на Полтавщине. Атакован объект инфраструктуры и склад, где вспыхнул пожар, несколько человек пострадали.

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