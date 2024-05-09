Сезон "бавовны" в разгаре: стали известны детали атаки дронов СБУ на НПЗ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае России в ночь на 9 мая были атакованы две перевалочные нефтебазы врага. Успешную операцию, предварительно, совершили беспилотники Службы безопасности Украины.

Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники. "Бавовна" произошла на двух нефтебазах в селе Юровка возле города Анапа.

Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки горючего войскам Российской Федерации во временно оккупированном Крыму, поскольку находятся неподалеку от украинского полуострова.

Видео местных интернет-пабликов подтверждают, что в результате прилетов возникли пожары. Местные власти говорят, что их ликвидируют 62 человека и более 100 единиц техники, а это значит, что пылает сильно.

"Сезон "бавовны" на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ и дальше будет уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны", – отметил информированный источник нашего издания.

Напомним, взрывы в Краснодарском крае прогремели около 2 часов ночи. Пострадавших нет, но есть разрушения. Роспропаганда признала, что несколько БПЛА "упали на территории нефтебазы".

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 9 мая взрывы звучали также в российской Республике Башкортостан. Местный нефтеперерабатывающий завод атаковали БПЛА самолетного типа. Начался пожар.

– Тем временем в Белгороде (РФ) в ночь на 9 мая три раза объявляли ракетную опасность, а утром заявили, что сбили "украинские снаряды" от РСЗО и дронов. В городе тоже были взрывы и пожары.

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