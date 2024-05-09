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Сезон "бавовны" в разгаре: стали известны детали атаки дронов СБУ на НПЗ в Краснодарском крае

Дарья Дурова
War
1 минута
2,7 т.
БПЛА в небе

В Краснодарском крае России в ночь на 9 мая были атакованы две перевалочные нефтебазы врага. Успешную операцию, предварительно, совершили беспилотники Службы безопасности Украины.

Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники. "Бавовна" произошла на двух нефтебазах в селе Юровка возле города Анапа.

Эти нефтебазы являются перевалочными для поставки горючего войскам Российской Федерации во временно оккупированном Крыму, поскольку находятся неподалеку от украинского полуострова.

Село Юровка (Краснодарский край РФ) на карте

Видео местных интернет-пабликов подтверждают, что в результате прилетов возникли пожары. Местные власти говорят, что их ликвидируют 62 человека и более 100 единиц техники, а это значит, что пылает сильно.

"Сезон "бавовны" на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ и дальше будет уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны", – отметил информированный источник нашего издания.

Напомним, взрывы в Краснодарском крае прогремели около 2 часов ночи. Пострадавших нет, но есть разрушения. Роспропаганда признала, что несколько БПЛА "упали на территории нефтебазы".

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 9 мая взрывы звучали также в российской Республике Башкортостан. Местный нефтеперерабатывающий завод атаковали БПЛА самолетного типа. Начался пожар.

– Тем временем в Белгороде (РФ) в ночь на 9 мая три раза объявляли ракетную опасность, а утром заявили, что сбили "украинские снаряды" от РСЗО и дронов. В городе тоже были взрывы и пожары.

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