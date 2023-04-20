Сформировал 'карательные отряды': идентифицирован комбат Росгвардии, который отдавал приказ травить украинцев в 'газовых камерах'

Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали еще одного российского оккупанта, отдавшего приказы пытать украинцев на оккупированной части Запорожской области. Подполковник Аюб Эльдаров из Дагестана, командующий одним из батальонов 96 полка оперативного назначения 46 отдельной бригады Росгвардии, отдавал приказы травить удушающими газами гражданских заложников в российских застенках Бердянского района.

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Подробности рассказали в СБУ. Украинцев похищали, пытали химикатами и электротоком, требуя пойти на сотрудничество, некоторых из заложников захватчики убили, очевидно, за это Эльдарову в РФ вручили "орден мужества".

СБУ идентифицировали комбата Росгвардии, по приказу которого на оккупированной части Запорожья украинцев травили в "газовых камерах".

"Служба безопасности установила личность еще одного российского оккупанта, причастного к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины. Злоумышленником является командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск росгвардии подполковник Аюб Эльдаров", – отмечено в сообщении.

В мае 2022 года этого выходца из Казбековского района Дагестана оккупанты назначили "комендантом поселка Черниговка" во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области. На этой должности захватчик отвечал за подавление движения сопротивления и устраивал массовые репрессии против гражданских украинцев.

К выполнению поставленных перед ним задач садист подошел "творчески". Он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборанты. По приказу Эльдарова, эти отряды разыскивали украинских патриотов и похищали их.

"В застенках к людям применяли жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока. Задокументирован факт применения врагом удушающих газов в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленников. Таким образом российские захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству, чтобы получать информацию и перемещение Сил обороны", – говорится в сообщении СБУ.

При этом на совести дагестанского "потрошителя" – не только приказы о пытках в отношении украинцев, но и непосредственное участие в истязаниях беззащитных людей.

"Установлено, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также "покрывал" убийства похищенных граждан своими подчиненными. Кроме того, СБУ получила показания трех местных жителей, прошедших российские застенки и сумевших выехать на подконтрольную Украине территорию", – сообщили в СБУ.

Попасть в пыточные дагестанского садиста можно было за что угодно. К примеру, один из свидетелей оказался в застенках и пережил жестокие пытки за обнаруженную на одном из блокпостов в его телефоне подписку на украинский Telegram-канал. Другой – из-за подозрений оккупантов в том, что он корректировал огонь ВСУ. Еще один свидетель пережил истязания за то, что говорил, что поддерживает украинских защитников.

Интересно, что на "малой родине" садистом Эльдаровым очень гордятся. Его приглашают выступать перед школьниками в школах Казбековского района, где он рассказывает, как "героически" воюют российские палачи против безоружных гражданских украинцев. Он время от времени всплывает на так называемых "патриотических мероприятиях" в Дагестане, устраиваемых для оправдания российской агрессии против Украины.

Да и в Москве любителя убивать украинцев в "газовых камерах" заметили и отметили: летом ему вручили "орден мужества", чем очень гордились в Дагестане.

СБУ опубликовала перехваты, в ходе которых военный преступник отдает приказы на пытки гражданских украинцев в Бердянском районе. Так что в Дагестане также смогут крутить эти записи во время очередного "турне" садиста по местным школам.

Напомним, ранее СБУ разоблачила экс-нардепа от КПУ, который раздавал "агитки" в поддержку оккупантов в Харьковской области.

Также в Службе отчитались о подозрении коллаборанту, который был советником террориста Гиркина, и часто светился на РосТВ.