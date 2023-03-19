Сгорел на работе: в Херсонской области взорвали автомобиль очередного коллаборанта, который пошел служить оккупантам. Видео

На оккупированной части Херсонщины ликвидирован очередной оккупант. Неизвестные взорвали автомобиль командира взвода патрульно-постовой службы РФ.

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Коллаборант погиб на месте. Об этом пишут российские пропагандисты со ссылкой на Следственный комитет РФ, уже заведший дело против неизвестных мстителей.

Так, пропагандисты опубликовали кадры с горящим автомобилем, в котором погиб оккупант. По версии РФ, он был взорван в Алешкинском районе Херсонской области.

"Кадры последствий взрыва автомобиля командира взвода ППС в Херсонской области, приведшего к смерти. Мужчина со своей семьей ехал на нем в Алешкинском районе Херсонской области, когда произошел подрыв, командир взвода умер на месте, его жена и дочь пострадали", – гласит сообщение.

Ранее в этот же день в российском Следкоме заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства оккупанта.

"СК России возбудил уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС в Херсонской области, а также покушения на убийство его супруги и совершеннолетней дочери", – заявили в пресс-службе ведомства.

При этом украинские источники в качестве места, где оккупант "сгорел на работе", указывают временно оккупированные Новую Каховку или Скадовск. Ни один из этих населенных пунктов не относится к Алешкинскому району.

Также называется имя вероятного ликвидированного оккупанта. Им может оказаться владелец охранной фирмы "Ягуар" Сергей Москаленко. В мае он стал "начальником СИЗО" при россиянах и обустроил в полиции одну из самых больших в регионе пыточных, пишет канал "Херсон. Война без фейков".

При этом сообщается, что подрыв мог быть совершен еще 17 марта.

Херсонские паблики сообщали, то Москаленко еще в мае 2022 добровольно перешел на сторону России и начал сотрудничество с оккупантами. Мужчина “сливал" оккупационной администрации информацию о местных военных, активистах, правоохранителях, а также участниках АТО.

Впоследствии Москаленко предложили занять должность “начальника СИЗО" в так называемом “новокаховском отделе полиции", на что коллаборант согласился. Кроме того, отмечается, что при его руководстве в здании полиции была обустроена застенка, где оккупанты издевались над украинскими военнопленными.

Заметим, что в сентябре 2022 г. Москаленко было заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности, а именно в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК).

По данным канала "Херсон. Война без фейков", скорее всего, ликвидирован в горящем на видео авто именно Москаленко.

"Вероятнее всего на видео автомобиль Москаленко. По нашим данным взрывное устройство было установлено под водительским сидением и коллаборант погиб на месте. Кроме того, в автомобиле находились его родственники, предварительно они получили ожоги и были госпитализированы. После инцидента началась массовая фильтрация, р*шисты похитили более 10 человек. В том числе, под подозрения попал друг сдохшего коллаборанта", – отмечал автор канала накануне.

Напомним, ранее стало известно о смерти предателя вследствие подрыва авто в Мелитополе Запорожской области 14 марта. Предварительно ликвидирован местный коллаборант Иван Ткач. Его транспортная компания оказывала различные услуги оккупантам, а он сам возглавил созданное оккупантами МУП "Городской транспорт".

Предатель скончался от полученных ранений.