'Шахеды' против обычных троллейбусов': Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову и объяснил, чем опасны разговоры о паузах в давлении на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной акт террора России против гражданских украинцев. В течение ночи на 30 мая враг атаковал украинские города и села 90 ударными дронами и баллистикой, в частности, атаковано троллейбусное депо в Харькове.

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Остановить террориста можно только общей решимостью и усилением санкционного давления, любое ослабление или даже разговоры о таком Кремль воспринимает как поощрение новых преступлений. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Зеленский опубликовал видео с последствиями ночного удара войск РФ по коммунальному транспортному предприятию в Харькове.

"Российские "шахеды" против обычных троллейбусов. Это был удар по Харькову – не менее 8 "шахедов" разбили троллейбусное депо и повредили еще и обычные многоквартирные дома рядом. Типичный российский удар по обычной жизни людей. Всего за ночь россияне применили 90 ударных беспилотников и 2 баллистические ракеты. Каждые сутки такие удары. Абсолютное большинство из них – по гражданской инфраструктуре и не имеют военного смысла", – подчеркнул президент.

Именно убийства украинцев – без сожаления, смысла или выгоды – и являются ключевой целью агрессора, считает Зеленский. И как минимум ослабление давления на себя или хотя бы разговоры о перспективах такого ослабления только поощряют Кремль к продолжению террора.

"Российская стратегия – просто в том, чтобы разрушать жизнь. Россия не откажется от этой стратегии без достаточного давления на нее. Даже разговоры о паузах в давлении или ослабление в санкциях в Москве воспринимают как политический выигрыш и побуждают их к дальнейшим ударам и игнорированию дипломатии. Стоит быть решительными и сильными всем в мире – Соединенным Штатам, Европе и каждому, кто хочет мира. Не торговаться с агрессором, а заставлять его остановить убийства и восстановить безопасность", – подчеркнул глава государства.

Как рассказал "Суспільному" первый заместитель директора депо Алексей Илиметов, во время удара РФ по троллейбусному депо в Харькове на предприятии находились охранники, диспетчер, слесарь и старший смены. Когда начали раздаваться взрывы, работники КП спрятались в канаве.

"Все были очень шокированы, мягко говоря. Все очень испугались, сразу попрыгали в канаву – там немного безопаснее, чем просто стоять. Я звонил им сразу, говорил: "Идите в укрытие". Они боялись выйти, сидели в канаве, позже, где-то после пятого попадания, уже все перешли в убежище", – рассказал Илиметов.

Он заверил, что никакой военной техники в троллейбусном депо не было: часть троллейбусов была на ремонте, часть – подзаряжалась, чтобы утром выйти на маршруты, на которых предусмотрен автономный ход.

Напомним, минувшей ночью защитники неба обезвредили 56 дронов РФ, враг атаковал локации в трех областях.

В частности, оккупанты ударили дронами по Харькову и Чугуевской громаде: пострадали люди, среди раненых – дети.

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