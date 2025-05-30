Защитники неба обезвредили 56 дронов РФ, враг атаковал локации в трех областях – Воздушные силы

В ночь на 30 мая Россия осуществила очередную атаку на Украину, применив ударные и имитационные беспилотники, а также нанесла удар баллистикой. Защитники неба обезвредили 56 дронов различных типов.

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В результате воздушного нападения, которое продолжалось с 22:50 минувших суток, зафиксированы повреждения в Харьковской, Одесской и Донецкой областях. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Так, агрессор нанес удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ и атаковал 90 дронами (типа Shahed и различными имитационными) из Миллерово, Орла, Шаталово, Курска, Приморско-Ахтарска.

"Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Одесщина и Донетчина", – сообщили в ВС ВСУ.

Очередное воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 защитники неба обезвредили всего 56 вражеских БПЛА на востоке, юге и севере страны. Из них 26 – сбиты огневыми средствами поражения, 30 – локально потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 12 локациях", – говорится в сообщении.

Ночью под массированными вражескими ударами находилась Харьковщина, где из-за действий РФ пострадали по меньшей мере 11 человек, в том числе дети. В Харькове горело транспортное депо, получили повреждения почти четыре десятка транспортных средств предприятия и рядом расположенные жилые дома. В Чугуевском районе области в результате попадания ракеты и беспилотников повреждены частный дом, фермы, складское здание и техника. В Изюмском районе в результате прилетов дронов повреждено здание фермы, а в самом Изюме из-за удара БПЛА горело складское здание.

В Одесской области в результате атаки РФ повреждено здание "Новой почты" в Измаиле, а также рядом расположенные грузовые автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 мая защитники неба Украины обезвредили 56 российских дронов. Из-за атаки произошли попадания средств воздушного нападения врага в девяти прифронтовых локациях на Сумщине, Харьковщине и Донетчине.

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