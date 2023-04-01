Шансов выжить не было: в Мелитополе оккупанты пытками довели до суицида парня

Во временно оккупированном Мелитополе стало на одну жертву России больше. Российские захватчики жестоко пытали юношу в травматологическом отделении городской больницы.

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Не выдержав издевательств, молодой человек выпрыгнул из окна пятого этажа, шансов выжить у него не было. Об этом сообщают местное издание "Риа Мелитополь" и мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"В Мелитополе из окна городской больницы в микрорайоне выбросился молодой человек... Есть информация, что накануне молодого человека пытали. Затем под конвоем доставили в травматологическое отделение городской больницы... Перед тем как выпрыгнуть, парень якобы сказал, что больше не может выдержать", – пишут мелитопольские журналисты.

Трагедию, спровоцированную издевательствами российских захватчиков, подтвердил городской голова Мелитополя. По его данным, молодой человек покончил с собой 31 марта.

"Немытая Россия продолжает уничтожать наших людей в оккупации. Похищение, пытки, пытки и доведение до самоубийства – проукраински настроенных граждан пытаются выжить всеми способами. Очередной резонансный случай зафиксирован вчера в больнице Мелитополя. Молодой парень, которого под конвоем доставили в травматологическое отделение оккупационные полицаи, выпрыгнул из окна медучреждения на пятом этаже. Шансов выжить у него не было", – подчеркнул Федоров.

Он выразил соболезнования семье очередного мелитопольца, чья смерть на совести россиян. Также городской голова Мелитополя заверил: за все преступления оккупантов и коллаборантов настигнет возмездие.

"Сочувствую близким погибшего. И верю, что каждая российская и предательская мерзость, издевающаяся над нашими людьми, будет наказана", – заверил Федоров.

Пока ни имени погибшего, ни каких-либо подробностей о нем не сообщается. Неизвестно также, под каким предлогом захватчики издевались над украинцем.

Между тем в "Риа Мелитополь" рассказали, что во временно захваченном Россией городе функционируют по меньшей мере несколько застенков. Те, о которых точно известно, расположены в:

– гаражах бывшего психдиспансера под мостом по улице Интеркультурной,

– подсобных помещениях бывшей госохраны по улице Александра Невского,

– камерах ИВС Мелитопольского РУП,

– здания бывшего шестого отдела по улице Чернышевского (морские контейнеры),

– помещении военкомата.

"Людей бьют до полусмерти, пытают электрическим током, доводят до суицида, выбивая показания. Случаи, когда пленные режут себе вены в камерах, р*шисты тщательно скрывают, ведь после каждого такого ЧП фсбшники и военная прокуратура проводят проверки", – отметили журналисты.

Также, ссылаясь на слова побывавших в застенках, издание сообщило, что наиболее жестоким поведением отличаются местные коллаборанты.

"Среди них называют также имя карателя Андрея Чуйкова - псевдо-ректора фейкового МГУ. Он упражняется в зверствах над пленными в гаражах на улице Интеркультурной", – добавили в "Риа Мелитополь".

Напомним, в начале марта оккупанты объявили Мелитополь "столицей" захваченной части Запорожской области. А уже через несколько дней пропагандисты РФ показали "сюжет" с ввезенными с территории России "учителями". Так называемые "педагоги" приехали учить украинских детей русскому языку из Дагестана.

На пропагандистском видео они на ломаном "русском", с многочисленными ошибками рассказывают, что украинские дети якобы "не знали элементарного". В то же время басни, которые так называемые "педагоги" сочиняли о якобы крайне низком качестве украинского образования, вызывают стойкие подозрения в душевном равновесии и психическом здоровье как авторов "сюжета", так и участвовавших в его съемках.