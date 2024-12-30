Шантаж и запугивание: эксперт объяснил, решится ли Россия отменить мораторий на развертывание ракет средней дальности

Страна-агрессор Россия снова заявила о намерении отменить мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности. Однако это скорее попытка РФ привлечь к себе внимание, так как она уже около 10 лет не соблюдает эти правила.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал директор программы российских и беларуских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Ярослав Чорногор. Он отметил, что этот мораторий в РФ, по сути, сами себе придумали и взяли на себя соответствующие обязательства.

"На самом деле там был договор об ограничении размещения ракет малой и средней дальности, который еще подписан был, если я не ошибаюсь, в 1987-м и вступил в 1988-м году в силу, еще когда Советский Союз существовал. Последние годы, с 2017-го года так точно, он фактически не действует, этот договор. Соединенные Штаты из него вышли, а Россия в ответ приостановила участие в этом договоре", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Россия уже не первый раз говорит о возможности отмены этого моратория. В 2023 году один из пресс-секретарей МИД РФ также делал похожее заявление.

По словам Чорногора, в Москве снова заговорили об этом из-за того, что Соединенные Штаты Америки заявили, что с 2026 года они разместят ракеты в Германии. Речь шла о ракетах большой дальности и гиперзвуковом оружии.

"Мне кажется, это просто очередная попытка России привлечь к себе внимание и попугать тем, что они что-то изменят. Их обычная практика – это говорить, что это не мы, мы ничего не делали, это им оставляет свободу для маневра чем-то угрожать. Хотя, если подробно изучать эту тему, оказывается, что давно этот мораторий не действует и Россия свои ракеты размещает где хочет", – сказал он.

Эксперт напомнил заявление беларуского диктатора Александра Лукашенко. Тот на днях сказал, что Россия разместит в Беларуси 10 "Орешников", что по сути уже будет размещением ракет средней дальности.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует отменить мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности с ядерными боеголовками. Он также добавил, что "нет никаких условий" для стратегического диалога с Вашингтоном.

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