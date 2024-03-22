Шарль Мишель призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы и назвал три цели

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы. Кроме того, он заявил о необходимости ускорить поставки вооружений Киеву.

Об этом он написал в X(Twitter). Также еврочиновник призвал страны-члены блока упростить доступ к финансированию оборонной промышленности.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что экономика Евросоюза должна быть поставлена ​​на "военную основу", а закупка и доставка боеприпасов Украине ускорена.

"У нас есть три цели:

– Поддерживать Украину

– Тратить лучше и быстрее вместе

– Более простой доступ к частному и государственному финансированию оборонного сектора

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Европейского Совета 21 марта лидеры стран Европейского союза решили начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в блок. Также Евросовет приветствовал прогресс Украины в продвижении реформ на пути в ЕС и призвал Совет ЕС быстро одобрить переговорную рамку после его представления.

14 декабря 2023 года лидеры стран Европейского Союза приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Решение было принято 26 лидерами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал во время голосования.

12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку по вступлению Украины в Евросоюз. Теперь это предложение должен рассмотреть Совет ЕС.

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