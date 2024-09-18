'Шел до конца': в Ривне простились с 33-летним воином, погибшим в боях на Курщине. Фото

В Ривне попрощались с 33-летним воином Дмитрием Гордийчуком, который погиб, защищая Украину. Он пал в бою на территории Курской области РФ.

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Родные и близкие вспоминают: Дмитрий всегда излучал позитив и просил никогда не сомневаться в том, что он делает, а побратимы говорят, что он всегда шел до конца. О том, как жители провели в последний путь павшего Героя, рассказывает "Суспільне".

Прощание с Дмитрием Гордийчуком в Ривне прошло 18 сентября на площади Независимости. Горожане пришли отдать последний почет воину, что ценой своей жизни отстаивал родную землю и свой народ.

Родился Дмитрий Гордийчук 21 декабря 1990 в городе Ривне. Окончив школу, продолжил обучение в Высшем профессиональном училище №1. Отслужив срочную службу, устроился на работу в "Ривнеоблканале", где работал слесарем-ремонтником 6 разряда отдела по обслуживанию средств измерительной техники службы по обслуживанию средств измерительной техники вплоть до начала полномасштабного вторжения РФ.

В начале 2022 года Дмитрий вместе с другими земляками вступил в ряды территориальной обороны. А с июня 2022-го его призвали в ВСУ – и мужчина, как отметили в Ривненском горсовете, без колебаний отправился защищать родную землю.

Дмитрий не хотел лишний раз беспокоить тех, кого любил, поэтому о службе родным рассказывал мало. В мае этого года воин получил ранение, однако, едва подлечившись, снова отправился на фронт.

"Мне кажется, что он чувствовал то, что может погибнуть. Поэтому чаще начал говорить о массированных обстрелах, как удалось спастись и то, что удалось отойти... Дмитрий погиб во время вражеских обстрелов 13 сентября 2024 года в Курской области Российской Федерации", – говорит жена воина Татьяна.

В горсовете Ривне говорят: знавшие Дмитрия запомнят его как мужественного защитника, любящего мужа, прекрасного сына и заботливого папу: вместе с любимой женой воин воспитывал двух детишек.

"Мы ездили купаться, детей возили. Я очень его ждала, чтобы он со мной поездил на машине, потому что я сдала на права. Был мне как брат. В период службы никогда не жаловался, всегда на позитиве. Просил никогда не сомневаться в том , что он делает", – рассказала родственница погибшего Дмитрия Гордийчука Ольга Варийчук.

Смерть Дмитрия стала большой утратой для его побратимов и, настаивают они – для всей Украины.

"Дмитрий был очень хорошим человеком, как побратим и как военнослужащий. Мы с ним пробыли вместе, как побратимы, более двух лет. Шел до конца, никогда не подводил своих побратимов. Он был готов жертвовать последним ради нас. Это действительно большая потеря для нас, для побратимов. И я считаю, что для Украины", – поделился воспоминаниями с журналистами командир павшего Героя с псевдо "Мольфар".

Похоронили военного на Аллее Героев кладбища Новое в Ровно.

Напомним, о гибели Дмитрия Гордийчука OBOZ.UA писал 16 сентября: тогда о потере известили его коллеги из "Ровнооблканала".

Также сообщалось, что на фронте погиб молодой военный из Львовской области. Владимир Пуголовко так никогда и не встретит свой 22-й день рождения.