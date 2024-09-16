Ему навсегда будет 33: в боях за Украину погиб работник "Ривнеоблводоканала". Фото

На войне против российских оккупантов, во время исполнения служебных обязанностей погиб воин Дмитрий Гордийчук. 33-летний украинец в мирной жизни работал слесарем-ремонтником шестого разряда в "Ривнеоблводоканале".

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Бывшие коллеги нашего защитника подтвердили трагическую новость на странице компании в Facebook 16 сентября. В ряды Вооруженных сил мужчину призвали в июне 2022 года.

"Дмитрий проработал с нами бок о бок несколько лет слесарем-ремонтником шестого разряда отдела по обслуживанию средств измерительной техники", – рассказали в коммунальном предприятии.

Председатель Ривненского областного совета Андрей Карауш указал: с начала полномасштабного вторжения это третий работник "Ривнеоблводоканала", убитый Россией.

"Напомню, у входа на водоканал уже висят мемориальные доски в память об Александре Очкуренко и Василии Мельничуке, а также Герое Небесной Сотни Георгии Арутюняне. Доска в память о Дмитрии Гордейчуке также будет, когда придет время", – написал Карауш в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 сентября на фронте погиб Борис Устименко, студент Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, который бросил учебу на втором курсе, чтобы защищать Украину.

– 2 сентября при исполнении служебных обязанностей погибла капитан медицинской службы Мария Дихтяр, награжденная орденом "За мужество" III степени. Дома ее ждали мама и сын.

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