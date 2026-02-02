Шесть до сих пор не под санкциями: в ГУР раскрыли данные о предприятиях кооперации по производству модулей УМПК для авиабомб РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о предприятиях, изготавливающих универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) для российских авиабомб. Эти модули позволяют превращать неуправляемые бомбы в управляемые КАБы.

Шесть таких предприятий до сих пор не попали под санкции. Об этом сообщают в пресс-службе разведведомства.

Что известно

Отмечается, что с помощью УМПК противник переоборудует неуправляемые авиабомбы ФАБ-500М62, ФАБ-250, РБК-500, ОДАБ-500, ОДАБ-1500, ФАБ-3000 и другие в управляемые боеприпасы – в так называемые КАБы, которые используются для террора гражданского населения Украины.

Модуль планирования и коррекции включает силовую раму, носовой обтекатель, складные крылья, элевоны и стабилизаторы. Он монтируется на бомбу с помощью специальных хомутов. Поражение цели обеспечивается системой управления планером "СМАРТ", спутниковой навигацией со помехоустойчивой адаптивной антенной "Комета", а также безплатформенной инерциальной навигационной системой.

В 2024 году враг начал применять авиабомбы ФАБ-500Т с модулями повышенной дальности УМПК-ПД. Такие модули оснащены крылом большей площади, удлиненной силовой рамой, 12-элементной антенной "Комета-М12" и модернизированным блоком "СМАРТ", что позволяет существенно увеличить дальность планирования. Главным разработчиком УМПК и исполнителем государственного оборонного заказа является корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

"Шесть предприятий из обнародованного перечня до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции", – говорится в сообщении.

Среди них:

– АО "СКТБ "КУРГАНПРИБОР" – осуществляет конечную сборку УМПК-250 и УМПК-500;

– ЗАО "ГЕФЕСТ И Т" – разрабатывает и устанавливает вычислительные подсистемы СВП-24 "гефест" на основные носители КАБов: Су-34, Су-35С, Су-24М.

В ГУР подчеркнули, что отсутствие этих компаний в санкционных перечнях позволяет им беспрепятственно получать товары и технологии из-за рубежа, а также обеспечивать проведение финансовых операций через международные банки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали начинку российского реактивного БпЛА "Герань-3" с турбореактивным двигателем серии "У". Этот дрон является аналогом иранского Shahed-238 и содержит компоненты от американских, китайских, швейцарских, немецких, британских и японских производителей.

