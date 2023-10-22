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Шесть молодых ребят: "Новая почта" показала работников, которых убили войска РФ в Коротиче. Фото

Ольга Липич
War
2 минуты
8,2 т.
Шесть молодых ребят: 'Новая почта' показала работников, которых убили войска РФ в Коротиче. Фото

В "Новой почте" назвали имена своих сотрудников, которых Россия убила вечером 21 октября ракетным ударом по поселку Коротич в Харьковской области. В результате атаки российских войск по терминалу компании погибло шесть молодых парней.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице НП вечером в воскресенье, 23 октября. Жертвами удара врага стали парни от 21 до 31 года:

– Александр Темников, 31 год

– Дмитрий Герасичкин, 30 лет

– Артем Акопов, 21 год

– Александр Бижанов, 22 года

– Владислав Панков, 28 лет

– Алексей Ермола, 23 года.

Шесть молодых ребят: "Новая почта" показала работников, которых убили войска РФ в Коротиче. Фото

В НП отметили, что позже расскажут о каждом из них, а сейчас компания находится на связи с семьями погибших ребят.

"Мы обязательно расскажем о каждом. Мы на связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", – сказано в сообщении.

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Ранее в НП подтвердили, что оккупационные войска страны-агрессора атаковали терминал компании под Харьковом. Там отметили, что оказывают помощь всем сотрудникам, которые находились на рабочем месте во время удара оккупантов. Ранения получили еще 17 людей.

Шесть молодых ребят: "Новая почта" показала работников, которых убили войска РФ в Коротиче. Фото
Шесть молодых ребят: "Новая почта" показала работников, которых убили войска РФ в Коротиче. Фото
Шесть молодых ребят: "Новая почта" показала работников, которых убили войска РФ в Коротиче. Фото
Шесть молодых ребят: "Новая почта" показала работников, которых убили войска РФ в Коротиче. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты цинично оправдали очередной теракт армии РФ. В этот раз нашли причины, почему оккупанты решили ударить ракетами по терминалу Новой почты в Харьковской области. В стране-агрессоре выдали, что на терминале НП якобы размещали боеприпасы.

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