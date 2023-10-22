Шесть молодых ребят: 'Новая почта' показала работников, которых убили войска РФ в Коротиче. Фото

В "Новой почте" назвали имена своих сотрудников, которых Россия убила вечером 21 октября ракетным ударом по поселку Коротич в Харьковской области. В результате атаки российских войск по терминалу компании погибло шесть молодых парней.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице НП вечером в воскресенье, 23 октября. Жертвами удара врага стали парни от 21 до 31 года:

– Александр Темников, 31 год

– Дмитрий Герасичкин, 30 лет

– Артем Акопов, 21 год

– Александр Бижанов, 22 года

– Владислав Панков, 28 лет

– Алексей Ермола, 23 года.

В НП отметили, что позже расскажут о каждом из них, а сейчас компания находится на связи с семьями погибших ребят.

"Мы обязательно расскажем о каждом. Мы на связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", – сказано в сообщении.

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Ранее в НП подтвердили, что оккупационные войска страны-агрессора атаковали терминал компании под Харьковом. Там отметили, что оказывают помощь всем сотрудникам, которые находились на рабочем месте во время удара оккупантов. Ранения получили еще 17 людей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты цинично оправдали очередной теракт армии РФ. В этот раз нашли причины, почему оккупанты решили ударить ракетами по терминалу Новой почты в Харьковской области. В стране-агрессоре выдали, что на терминале НП якобы размещали боеприпасы.