Перевозят военную технику: в РФ цинично высказались об обстреле почтового терминала НП на Харьковщине

Российские пропагандисты цинично оправдали очередной теракт армии РФ. В этот раз россияне нашли причины, почему оккупанты решили ударить ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

В стране-агрессоре выдали, что на терминале НП якобы размещали боеприпасы. Своими неадекватными мыслями пропагандисты поделились в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты обрадовались, что российские ракеты прилетели в логистический терминал, в результате чего погибли и были ранены мирные люди. Также в РФ заявили, что "Новая почта" якобы перевозила обеспечение и военную технику.

Еще один пропагандист заявил, что склады на терминале якобы использовались украинскими военнослужащими для размещения боеприпасов и грузовых автомобилей для их перевозки.

Украинцы в соцсетях заявили, что нет ничего удивительного в том, что россияне оправдывают убийства мирных жителей. Также в сети напомнили, что отделения "Новой почты" не впервые страдают от российских обстрелов. При этом в предыдущие разы граждане РФ также пытались оправдать теракт.

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Кроме того, украинцы возмутились бездействием международных организаций, в частности, таких как ООН и "Красный крест". Несмотря на постоянные убийства мирных жителей и обстрелы гражданского населения, международное сообщество не увидело в действиях оккупантов признаков геноцида.

Напомним, вечером 21 октября страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла удары по Харьковщине баллистическими ракетами, в областном центре слышали взрывы. Враг ударил по терминалу Новой почты в поселке Коротич.

Ранее сообщалось, что Херсоне днем 22 октября раздались взрывы. Оккупанты накрыли огнем город с левобережья Днепра.